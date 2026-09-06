Антонели: Не можех да си представя, че ще спечеля

Андреа Кими Антонели спечели 7-ата си победа този сезон и стана първият италианец от 60 години насам, спечелил Гран При на Италия на „Монца“. Пилотът на Мерцедес стартира 19-и заради сменена задвижваща система, но на финала триумфира.

„Невероятно - бяха първите думи на Антонели след финала. - Много съм щастлив и изобщо не можех да си представя, че ще спечеля.

What a moment for Kimi and the Monza crowd 🎶🇮🇹🎶#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/8SBe0bPgXi — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място

„За излизането ми от пистата на първия шикан - беше много плашещо на момента. Асфалтът се рушеше там, но въпреки това успях да завия и да се върна. Успях да ускоря, но си казах, че може би съм загубил шанса си за победата. Но за щастие, имах добро темпо и успях да спечеля.“

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Снимки: Gettyimages