Могат ли Ювентус и Милан да направят по-голямо шоу от това на Наполи и Интер?

Италианските грандове Ювентус и Милан се изправят един срещу друг на "Алианц Стейдиъм" в Торино в най-очаквания сблъсък от 3-тия кръг на Серия А. Двата тима започнаха кампанията перфектно, записвайки по две победи от първите си два мача, и сега предстои да премерят сили в първия си голям тест за сезона.

🚨 MATCHDAY 🚨

⚔️ Milan Primavera vs Juventus Primavera

⏰ 11:00 GMT+2

🏆 Primavera 1

🏟️ PUMA House of Football

📱 #MilanPrimavera pic.twitter.com/7Ic65U4wai — Milan Posts (@MilanPosts) September 6, 2026

Също така голямата въпросителна е и дали двата отбора биха могли да надминат голямото шоу от 24 часа по-рано, когато Интер и Наполи направиха вълнуваща гладиаторска битка.

Интер с луд обрат срещу Наполи в гладиаторска битка

Преди началото на кръга Милан заема 5-о място в подреждането с 6 точки и голова разлика 4:1 след победи над Торино (2:1) и Венеция (2:0). Ювентус е непосредствено зад тях на 6-о място, също с 6 точки и голова разлика 3:0, постигнати след успехи с 1:0 срещу Фрозиноне и 2:0 срещу Парма. "Торинци" за втора поредна година започват сезона в лигата с две поредни сухи мрежи.

Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети трябва да се справя с редица отсъстващи футболисти. Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам, Хуан Кабал и Джеф Екатор са контузени, а Уестън Маккени, Андреа Камбиазо и новото попълнение Папе Матар Сар също не са напълно възстановени. В атака за "бианконерите" се очаква да стартира Рандал Коло Муани, подкрепян от Жереми Бога и Франсиско Консейсао.

Двама защитници пропускат сблъсъка между Ювентус и Милан

В лагера на Милан, воден от Рубен Аморим, единственият отсъстващ поради контузия е защитникът Матео Габия. Наставникът на "росонерите" залага на схема 3-4-2-1, като в предни позиции се очаква да действа Гонсало Рамош, подпомаган в халфовата линия от опитния Лука Модрич и Юнус Муса.

Аморим: Много съм доволен от трансферния пазар, давам оценка 10 от 10

Това ще бъде 183-то дерби между Ювентус и Милан в Серия А. В досегашните 182 мача балансът е 69 победи за Ювентус, 53 за Милан и 60 равенства. В последните си няколко срещи в първенството отборитечесто завършват без победител – последните им две шампионатни срещи през миналия сезон приключиха при резултат 0:0.

Спалети: Чувстваме, че можем да играем като Ювентус

Пред медиите наставникът на домакините Лучано Спалети сподели: "Милан е директен и вертикален отбор, който бързо се прегрупира и търси единоборства. Ювентус срещу Милан е мач, който трябва да се играе на 100%. Ще се опитаме да диктуваме играта." От своя страна Рубен Аморим заяви, че мачът е страхотен тест за неговия тим и той е развълнуван от предстоящото предизвикателство в Торино.

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