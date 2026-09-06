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Могат ли Ювентус и Милан да направят по-голямо шоу от това на Наполи и Интер?

  • 6 сеп 2026 | 08:57
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Могат ли Ювентус и Милан да направят по-голямо шоу от това на Наполи и Интер?

Италианските грандове Ювентус и Милан се изправят един срещу друг на "Алианц Стейдиъм" в Торино в най-очаквания сблъсък от 3-тия кръг на Серия А. Двата тима започнаха кампанията перфектно, записвайки по две победи от първите си два мача, и сега предстои да премерят сили в първия си голям тест за сезона.

Също така голямата въпросителна е и дали двата отбора биха могли да надминат голямото шоу от 24 часа по-рано, когато Интер и Наполи направиха вълнуваща гладиаторска битка.

Интер с луд обрат срещу Наполи в гладиаторска битка
Интер с луд обрат срещу Наполи в гладиаторска битка

Преди началото на кръга Милан заема 5-о място в подреждането с 6 точки и голова разлика 4:1 след победи над Торино (2:1) и Венеция (2:0). Ювентус е непосредствено зад тях на 6-о място, също с 6 точки и голова разлика 3:0, постигнати след успехи с 1:0 срещу Фрозиноне и 2:0 срещу Парма. "Торинци" за втора поредна година започват сезона в лигата с две поредни сухи мрежи.

Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция
Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети трябва да се справя с редица отсъстващи футболисти. Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам, Хуан Кабал и Джеф Екатор са контузени, а Уестън Маккени, Андреа Камбиазо и новото попълнение Папе Матар Сар също не са напълно възстановени. В атака за "бианконерите" се очаква да стартира Рандал Коло Муани, подкрепян от Жереми Бога и Франсиско Консейсао.

Двама защитници пропускат сблъсъка между Ювентус и Милан
Двама защитници пропускат сблъсъка между Ювентус и Милан

В лагера на Милан, воден от Рубен Аморим, единственият отсъстващ поради контузия е защитникът Матео Габия. Наставникът на "росонерите" залага на схема 3-4-2-1, като в предни позиции се очаква да действа Гонсало Рамош, подпомаган в халфовата линия от опитния Лука Модрич и Юнус Муса.

Аморим: Много съм доволен от трансферния пазар, давам оценка 10 от 10
Аморим: Много съм доволен от трансферния пазар, давам оценка 10 от 10

Това ще бъде 183-то дерби между Ювентус и Милан в Серия А. В досегашните 182 мача балансът е 69 победи за Ювентус, 53 за Милан и 60 равенства. В последните си няколко срещи в първенството отборитечесто завършват без победител – последните им две шампионатни срещи през миналия сезон приключиха при резултат 0:0.

Спалети: Чувстваме, че можем да играем като Ювентус
Спалети: Чувстваме, че можем да играем като Ювентус

Пред медиите наставникът на домакините Лучано Спалети сподели: "Милан е директен и вертикален отбор, който бързо се прегрупира и търси единоборства. Ювентус срещу Милан е мач, който трябва да се играе на 100%. Ще се опитаме да диктуваме играта." От своя страна Рубен Аморим заяви, че мачът е страхотен тест за неговия тим и той е развълнуван от предстоящото предизвикателство в Торино.

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