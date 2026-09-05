Аморим: Много съм доволен от трансферния пазар, давам оценка 10 от 10

Наставникът на Милан Рубен Аморим изрази голямото си задоволство от трансферния пазар на клуба, определяйки го за перфектен. Също така преди утрешния сблъсък с Ювентус той увери, че мачовете срещу големите и малките отбори са от еднакво значение за него.

“Много съм доволен от трансферния пазар. Ако погледнете всички имена, мисля, че можем да кажем, че имаме нови играчи, които са топ и ще ни помогнат много. Също така искам да поговоря и за това как правим нещата в нашия клуб. Всички в клуба трябва да сме в хармония относно играчите, които пристигат. Ако това не е така, няма смисъл да се пробваме за даден футболист. Това е много важна оценка. Що се отнася до Фикайо Томори, просто е. Имахме проблем с Матео Габия, като не знам какво ще се случи на този фронт. Скоро ще имаме четири мача за десет дни, така че трябва да сме подготвени. Също така имах усещането, че Томори тренираше добре и че беше в добра форма. Преди всичко, той все още беше наш играч. В крайна сметка, трябва да мислим за нашия отбор, а най-доброто за него беше да върнем Томори в състава. Това беше лесно решение в технически и тактически план.

🗣️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Ruben Amorim on reintegrating Fikayo Tomori:



“It's simple, We had a problem with Gabbia, and I don't know what is going to happen. We had a similar situation with Gila in the preseason.



We need to be prepared, we are just playing safe.



Then I had the feeling that Tomori… pic.twitter.com/y8RKWgwSfO — Milan Matters (@MilanMatters) September 5, 2026

Искате да оценя трансферния ни пазар? Давам му 10 от 10. Моите играчи са най-добрите в света. Всеки футболист, когото привлякохме, е перфектен за нашия тим. Що се отнася до атаката ни, трябва да дадем пространство на Франческо Камарда. Мисля, че напред можем да играем с трима играчи, които могат да се ротират. Можете да видите, че тук, в Италия, има много персонално пазене. Така че понякога може да е от полза да сменяме нападателя с Кристиан Пулишич например. Мисля, че имаме балансиран състав и Камарда ще има пространство. Утре ще видим дали Диего Морейра и Адриен Рабио ще са титуляри, няма да ви издам стартовата 11-орка днес. Важно е да я запазим за нас. Морейра тренира от две седмици, така че сега е по-подготвен в сравнение с миналата седмица. Той е опция, както и Рабио.

🗣️😂 | Ruben Amorim asked to give a vote for the transfer market:



“10. My players are the best players in the world. Every player we brought, are perfect for our team. I have the best team in the world.” pic.twitter.com/kGMFr3ugor — Milan Matters (@MilanMatters) September 5, 2026

Думите на Кристиан Киву, че мачът Ювентус - Милан не е важен за титлата? Нищо не мисля за това, просто съм фокусиран върху самия двубой. Това, което знам, е, че ако спечелим, ще бъдем на върха в класирането с още някого. Ако ни трябват коментари от Киву, за да печелим титли в Милан, значи има нещо грешно при нас. Знам, че е неприятно за феновете да го чуят, но всички ние, които обичаме клуба, трябва да признаем, че имаме много работа за вършене. Най-големият проблем е, че клубът е спечелил само две Скудета за 20 години. Нямаме нужда Киву да ни мотивира. Милан е много исторически круб със седем трофея от Шампионската лига, но през последните 20 години има нула Купи на Италия и две Скудета. Така че нещо не е наред. Не ми пука какво казва Киву.

🗣️🇵🇹 | Ruben Amorim on Chivu's words:



“If you look at the last years, we won 1 Scudetto in 20 years, so we don't need Chivu's words to be motivated.



For me Milan, is the best Italian club, but in 20 years we won 0 Coppa Italia, 2 Scudetti, so something is wrong here.



We… pic.twitter.com/OZRVOQw9Xe — Milan Matters (@MilanMatters) September 5, 2026

Първия ми голям мач в Италия? Всичко зависи от напрежението, на което сам се подлагаш. За мен големият двубой е като малкия, защото трябва да спечелиш всеки един. Ако се върнем към предсезонната подготовка, когато не печелехме даден мач, веднага се появяваше напрежение. Така че в грандовете винаги става въпрос за голям двубой, но разбирам вълнението около това, че срещаме отбор като Ювентус. Това е добър тест, за да видим дали сме се подобрили. Ще играем срещу топ отбор с топ треньор, и то далеч от дома. Моят тим обаче е готов. Както съм казвал и преди, проблемите на Милан не са в така наречените големи мачове, а в малките такива. Аз съм развълнуван, но не и притеснен”, коментира Аморим на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages