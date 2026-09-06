Барселона трябва да се възползва от грешката на Реал

В днешния 6 септември (неделя) от 17:15 часа българско време Барселона гостува на Валенсия на емблематичния стадион „Местая“ в сблъсък от 4-тия кръг на испанската Ла Лига. Двубоят е от огромно значение за каталунците, които могат да поведат колоната еднолично, както да придобият самочувствие след грешката на Реал Мадрид срещу Бетис по-рано тази седмица.

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Шампионите, водени от Ханзи Флик, започнаха новия сезон по най-добрия възможен начин. Барселона оглавява класирането с 9 точки след три победи от три мача и голова разлика 12:2. В предишните си срещи тимът постигна убедителни успехи срещу Елче (5:0), Атлетик Билбао (2:0) и Райо Валекано (5:2).

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От своя страна Валенсия преминава през труден период. Воденият от Карлос Корберан тим заема 18-о място в подреждането със само 1 точка и голова разлика 1:4. „Прилепите“ все още търсят първия си успех за сезона, след като завършиха наравно със Селта Виго и претърпяха поражения от Реал Бетис и Депортиво Ла Коруня.

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В състава на Барселона най-обсъжданата тема е състоянието на Ламин Ямал. Младата звезда пропусна последната тренировка на тима поради лека ударна травма и тренира самостоятелно, като Ханзи Флик потвърди, че участие му ще бъде решено в последния момент. Рафиня се намира в отлична форма с 5 гола и 1 асистенция от началото на сезона. Новото попълнение Габриел Жезус е сред резервите и може да направи своя дебют през второто полувреме. Извън сметките поради контузии остават Френки де Йонг и Рууни Барджи.

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Домакините от Валенсия са изправени пред сериозна криза с контузени играчи. Извън състава за мача са Умар Садик, Серхи Канос, Диего Лопес, Джъстин Де Хаас, Гуидо Родригес и Хосе Копете. Очаква се Карлос Корберан да заложи на защитна схема с петима бранители, разчитайки на Столе Димитриевски на вратата и Арно Данжума в предни позиции.

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В исторически план Барселона има предимство в сблъсъците с 115 победи срещу 60 за Валенсия и 57 равенства. В последния двубой между двата тима на „Местая“ през май 2026 година обаче Валенсия записа победа с 3:1. Днешната среща обещава тактическо надиграване между добре организираната защита на домакините и мощната атака на гостите.

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