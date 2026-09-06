Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона трябва да се възползва от грешката на Реал

Барселона трябва да се възползва от грешката на Реал

  • 6 сеп 2026 | 08:47
  • 401
  • 0
Барселона трябва да се възползва от грешката на Реал

В днешния 6 септември (неделя) от 17:15 часа българско време Барселона гостува на Валенсия на емблематичния стадион „Местая“ в сблъсък от 4-тия кръг на испанската Ла Лига. Двубоят е от огромно значение за каталунците, които могат да поведат колоната еднолично, както да придобият самочувствие след грешката на Реал Мадрид срещу Бетис по-рано тази седмица.

Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа
Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

Шампионите, водени от Ханзи Флик, започнаха новия сезон по най-добрия възможен начин. Барселона оглавява класирането с 9 точки след три победи от три мача и голова разлика 12:2. В предишните си срещи тимът постигна убедителни успехи срещу Елче (5:0), Атлетик Билбао (2:0) и Райо Валекано (5:2).

Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри
Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри

От своя страна Валенсия преминава през труден период. Воденият от Карлос Корберан тим заема 18-о място в подреждането със само 1 точка и голова разлика 1:4. „Прилепите“ все още търсят първия си успех за сезона, след като завършиха наравно със Селта Виго и претърпяха поражения от Реал Бетис и Депортиво Ла Коруня.

Първа победа за Ла Коруня в елита, Обамеянг не спира да бележи, а Валенсия – да затъва
Първа победа за Ла Коруня в елита, Обамеянг не спира да бележи, а Валенсия – да затъва

В състава на Барселона най-обсъжданата тема е състоянието на Ламин Ямал. Младата звезда пропусна последната тренировка на тима поради лека ударна травма и тренира самостоятелно, като Ханзи Флик потвърди, че участие му ще бъде решено в последния момент. Рафиня се намира в отлична форма с 5 гола и 1 асистенция от началото на сезона. Новото попълнение Габриел Жезус е сред резервите и може да направи своя дебют през второто полувреме. Извън сметките поради контузии остават Френки де Йонг и Рууни Барджи.

Ханзи Флик: Реал Мадрид игра добре, но това е футболът
Ханзи Флик: Реал Мадрид игра добре, но това е футболът

Домакините от Валенсия са изправени пред сериозна криза с контузени играчи. Извън състава за мача са Умар Садик, Серхи Канос, Диего Лопес, Джъстин Де Хаас, Гуидо Родригес и Хосе Копете. Очаква се Карлос Корберан да заложи на защитна схема с петима бранители, разчитайки на Столе Димитриевски на вратата и Арно Данжума в предни позиции.

Валенсия поздрави Любо Пенев за рождения ден
Валенсия поздрави Любо Пенев за рождения ден

В исторически план Барселона има предимство в сблъсъците с 115 победи срещу 60 за Валенсия и 57 равенства. В последния двубой между двата тима на „Местая“ през май 2026 година обаче Валенсия записа победа с 3:1. Днешната среща обещава тактическо надиграване между добре организираната защита на домакините и мощната атака на гостите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Отборът на Роналдо с първа грешка през сезона в Саудитска Арабия, Петков и Ал-Таавон останаха без победа

Отборът на Роналдо с първа грешка през сезона в Саудитска Арабия, Петков и Ал-Таавон останаха без победа

  • 6 сеп 2026 | 02:23
  • 2357
  • 3
Ланс с нова грешка във Франция преди старта на ШЛ

Ланс с нова грешка във Франция преди старта на ШЛ

  • 6 сеп 2026 | 01:42
  • 842
  • 0
Чернев пак остана резерва, а Ещрела все още няма загуба

Чернев пак остана резерва, а Ещрела все още няма загуба

  • 6 сеп 2026 | 01:38
  • 750
  • 0
Депортиво потопи "жълтата подводница" и продължава без загуба

Депортиво потопи "жълтата подводница" и продължава без загуба

  • 6 сеп 2026 | 00:29
  • 6611
  • 1
Фамозна драма в края качи Рома на върха в Серия А

Фамозна драма в края качи Рома на върха в Серия А

  • 5 сеп 2026 | 23:59
  • 10691
  • 4
Пламен Андреев игра силно при победа на Дебрецен в дерби, но бе заменен със съмнение за контузия

Пламен Андреев игра силно при победа на Дебрецен в дерби, но бе заменен със съмнение за контузия

  • 5 сеп 2026 | 23:27
  • 5495
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем

8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем

  • 5 сеп 2026 | 23:10
  • 95483
  • 429
ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

  • 5 сеп 2026 | 20:51
  • 116289
  • 467
Веласкес: ЦСКА 1948 не е случаен съперник! Видяхте какво направиха в Европа

Веласкес: ЦСКА 1948 не е случаен съперник! Видяхте какво направиха в Европа

  • 5 сеп 2026 | 23:43
  • 11425
  • 15
Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

  • 6 сеп 2026 | 07:30
  • 2211
  • 6
Сблъсък за излизане от кризата в Пловдив! Локомотив приема Черно море на "Лаута"

Сблъсък за излизане от кризата в Пловдив! Локомотив приема Черно море на "Лаута"

  • 6 сеп 2026 | 07:13
  • 2436
  • 3
Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

  • 5 сеп 2026 | 21:33
  • 35095
  • 167