Ханзи Флик: Реал Мадрид игра добре, но това е футболът

След като в петък вечер Реал Мадрид допусна първа грешка в първенството, сега Барселона има шанс да поведе еднолично. В неделя шампионите гостуват на Валенсия и при успех ще станат единствените с пълен актив след четири кръга. Оказа се обаче, че Ламин Ямал е получил лек удар и днес тренира отделн, заради което участие му в двубоя на “Местайя” не е напълно сигурно. Ето какво заяви треньорът Ханзи Флик по тази и редица други теми.

Ламин Ямал

Ламин изпитваше болка заради лек удар и тренира отделно. Но казва, че е добре и би могъл да играе утре. Той тренираше отделно, но е добре и ще пътува с отбора. Трябва да изчакаме, за да разберем дали ще играе утре. Ще го решим. Не знам дали ще почива, или не. Той иска да играе. Не обича да тренира отделно. В момента е на много добро ниво. Манталитетът и настроението му са се подобрили. В последния мач беше великолепен. За него е по-добре да играе, отколкото да тренира. Смятам, че беше правилно да бъде титуляр в първите три мача.

Загубата на Реал Мадрид

Реал игра добре, имахa положения. Това е футболът и такива неща могат да се случат. Искаме да се придържаме към нашия стил. Ще бъде труден мач, трябва да сме подготвени. Не винаги е лесно да печелиш.

Рафиня като централен нападател

Когато играе като крило, се справя добре и като вътрешен халф… Работата му е фантастична. В момента той е най-добрият вариант за нас. Той поставя началото на пресата ни. Помага ни много. Всички се защитаваме добре, но той е най-добрият ни вариант за тази позиция.

Габриел Жезус

Хареса ми това, което видях от него. Не е готов на сто процента, но може да получи игрови минути през второто полувреме. Хареса ми това, което видях от него – с топката, спокойствието му, играта му пред гола…

Капитаните

Вече три години сме заедно и знаем каква е съблекалнята. Аз избрах двама – Рафиня и Педри, а след това играчите избраха трима – Ерик, Френки и Ламин. Имаше само две промени. Тер Стеген и Роналд ги няма, а на тяхно място са Ерик и Ламин. Когато гледам влиянието на играчите, виждам Рафиня и Педри. Аз избирам двама, а играчите – трима. Избирам тези, които са титуляри. Познавам съблекалнята. Марк не играеше, нито пък Роналд… Съотборниците са избрали според своите предпочитания. Всичко върви добре. Но в даден момент може би ще трябва да поговорим. Имам нужда от всеки един играч. Това беше добър избор на капитани.“

Съставът

Това, което виждам на тренировките, е от значение, а то е фантастично. Конкуренцията е налице, винаги. В упражненията за притежание на топката са на максимално ниво. Важното е да печелим и да печелим трофеи. Качеството е на топ ниво.

След паузата

Ще видим дали ще спечелим всички мачове, но това е нашата цел. Манталитетът и отношението са налице. Невероятно е да виждам как футболистите работят и да усещам атмосферата в съблекалнята. Трябва да се подобряваме всеки ден. Това е важното и това искам да виждам. Харесва ми това, което виждам.

Кунде като централен защитник

Това, което мога да кажа за него, е, че е невероятен професионалист. Дава всичко от себе си. Говорих с него за възможността да играе като централен защитник и той предпочита тази позиция. Искаме да му помогнем да достигне най-доброто си ниво. Имаме фантастични опции на всички позиции и във всеки мач решаваме кое е най-доброто за отбора. Решенията могат да се променят. Но той работи здраво и иска да достигне най-доброто си ниво.

Рекордни средства за трансфери

Деко и аз го решихме заедно. Доволен съм. След като имахме изходящи трансфери, трябваше да привлечем играчи. За мен не е лесно да виждам футболисти от Ла Масия и да залагам на други отвън… Играчите от Ла Масия мечтаят да успеят тук, но трябва да бъдем честни и искаме да печелим трофеи. Ние сме Барса. Доволен съм. Промените са нещо нормално.

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