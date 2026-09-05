Ръсел за Верстапен след квалификацията: Той просто наби спирачки

Макс Верстапен осуети плановете на Мерцедес в квалификацията за Гран при на Италия във Формула 1, докато Кими Антонели се опитваше да осигури изтегляне на съотборника си Джордж Ръсел.

Джордж Ръсел изрази разочарованието си от Макс Верстапен, който „наби спирачки“ в началото на последните им бързи обиколки в третата част на квалификацията за Гран при на Италия. Пилотът на Мерцедес се размина на косъм с полпозишъна.

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В решителния етап от квалификацията Верстапен водеше колона, следван от Андреа Кими Антонели и Ръсел. Планът на Мерцедес беше двамата им пилоти да работят заедно, за да може Ръсел да получи възможно най-добрата въздушна струя, тъй като Антонели така или иначе имаше наказание за стартовата решетка.

Въпреки че първоначално Антонели и Ръсел поддържаха добра дистанция спрямо болида на Ред Бул, към края на подготвителните им обиколки – на обратната права преди завоя „Параболика“ – трите коли се скупчиха. Верстапен караше изключително бавно към последния завой на „Монца“. Точно преди Антонели, нидерландецът ускори, с което гарантира, че той и Ръсел са твърде близо един до друг, за да може италианецът да осигури въздушна струя на своя съотборник.

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Вместо това Антонели се оттегли и прекрати обиколката си, а Ръсел също усети, че е твърде близо до нидерландеца, за да направи оптимална квалификационна обиколка.

„Имахме малка бъркотия с Верстапен при влизането в обиколката - избухна Ръсел, който загуби полпозишъна от Пиер Гасли от Алпин. - Всичко изглеждаше наред, но при влизането в „Параболика“ Макс просто наби спирачки, защото не искаше да бъде водещата кола.“

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„Това е едно от онези неща, не можеш да контролираш какво правят другите. Кими беше там, за да ми даде въздушна струя, което направи перфектно при първия опит. Но очевидно с Макс, мисля, че това затрудни и Кими да прецени какво да прави. Така че беше просто малко нещастно“, добави британецът.

„Направих обиколката си на секунда и половина зад Макс, което не беше идеално.“

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Снимки: Gettyimages