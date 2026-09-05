Леклер: Не мисля, че имахме шанс за първото място

Шарл Леклер и Люис Хамилтън не успяха да зарадват феновете на „Монца“ със силно представянето в квалификацията за Гран При на Италия, като останаха 4-и и 5-и.

„Квалификацията стана истинско шоу, но във втората част и двамата бяхме близо до това да отпаднем, но зад кулисите трябваше да се борим с много проблеми.

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„Сигурно, всеки тим си има трудности, но тази писта е от тези, на които е много трудно да оптимизираш представянето на задвижващата система. Но това не е оправдание, вижте какво направиха Пиер Гасли и Алпин, много се радвам за тях!

„Утре трябва да наваксаме това, което изпуснахме днес. Но не мисля, че днес имахме шанс за първото място, но можех да съм една позиция по-напред.

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„В завоите колата ни стои добре, но на правите изоставаме от другите. Но ако се използва правилно електрическата енергия, то на „Монца“ може да се постигне много повече и се надявам, че ще можем да изпреварваме утре.“

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Снимки: Gettyimages