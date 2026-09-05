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Верстапен се оправдава: Имах проблеми с мотора

  • 5 сеп 2026 | 21:21
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Макс Верстапен беше обвинен от Тото Волф и Джордж Ръсел, че е провалил финалната бърза обиколка на британеца, след като е намалил скоростта преди влизането в „Параболика“.

Пилотът на Ред Бул обясни, че и той е искал да получи изтегляне от Андреа Кими Антонели, но също така е получил и проблем в задвижващата система точно преди старта на бързата му обиколка. Макс подал газ, а моторът му загубил обороти.

Ръсел за Верстапен след квалификацията: Той просто наби спирачки
Ръсел за Верстапен след квалификацията: Той просто наби спирачки

„Да, исках да накарам Антонели да ме изпревари - потвърди действията си Макс. - Но също така се опитах и да ускоря, но моторът ми направо изключи. В този момент се случваха твърде много неща, супер сложно е.“

Волф обвини Верстапен, че е провалил полпозишъна на Мерцедес в Монца
Волф обвини Верстапен, че е провалил полпозишъна на Мерцедес в Монца

Волф имаше съвсем друго обяснение за случката, а Ръсел просто разказа, че Макс е набил спирачки пред него и това е провалило обиколката му.

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Снимки: Gettyimages

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