Люис Хамилтън инструктира Ферари в преследване на победата

Люис Хамилтън подчерта колко е важно Ферари да работи като отбор, ако иска да постигне победа в домашното си състезание за Голямата награда на Италия в неделя.

По време на тренировките Ферари изглеждаше като сериозен претендент за челните позиции на „Монца“. Квалификацията обаче се оказа по-голямо предизвикателство, като Хамилтън избегна на косъм отпадане във втория сегмент само с 0.001 секунди.

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В края на третата квалификационна част седемкратният световен шампион се нареди на пето място, зад съотборника си Шарл Леклер. Хамилтън изрази съжаление за хаотичния завършек на сесията, като посочи, че позицията в колоната е нарушила ритъма му.

„Тъй като всички чакаха, Шарл не искаше да излезе пръв - обясни Хамилтън пред медиите. - Трябваше да чакаме, да чакаме, да чакаме и накрая имахме само един опит. Това направи нещата доста трудни за нас.“

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„В третата квалификация нямах гуми на колата, а всички излязоха, докато двигателят ми работеше. Излязох около 25 секунди след всички тях. Това просто ме извади от ритъм, защото когато следваш друга кола и си във въздушната струя, пристигаш много по-бързо, така че зоните за спиране са различни. Когато си сам, губиш въздушната струя и с нея много време.“

Хамилтън ще стартира от четвърта позиция на стартовата решетка, тъй като Оскар Пиастри получи наказание от три места заради възпрепятстване на Лиам Лоусън по време на квалификацията.

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Тъй като вече няма друг пилот между двамата състезатели на Ферари и Джордж Ръсел от Мерцедес, Хамилтън настоя, че Скудерията трябва да играе отборно в неделя, за да си осигури финал пред сънародника му.

„Определено е позитивно да напреднем на стартовата решетка - добави Хамилтън. - Разбира се, имаме някакъв шанс за битка, надявам се, с Джордж. Това е един Мерцедес отпред. Така че се надявам това да ни даде възможност да работим като отбор, за да се опитаме да ги победим.“

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Снимки: Gettyimages