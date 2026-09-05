Какво научи Антонели докато кара зад Верстапен на "Монца"?

Лидерът във Формула 1 Андреа Кими Антонели сподели, че е научил много, докато е карал зад Макс Верстапен по време на втората свободна тренировка за Гран При на Италия вчера.

Италианецът пристига за състезанието с преднина от 59 точки пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел на върха в шампионата при пилотите. Антонели обаче ще получи наказание на стартовата решетка и ще трябва да си пробива път напред, за да спечели възможно най-много точки в уикенд, в който се очаква преднината му в класирането да бъде намалена.

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Пред Sky F1 Антонели коментира преследването на Верстапен и беше попитан какво ще е усещането да се бори за позиции в неделя. Италианецът отговори: „Искам да кажа, това е писта, на която наистина можеш да правиш толкова много различни неща. Атаките са възможни, има интересни траектории и интересни точки за спиране, видях доста от това докато карах зад Макс.

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„Беше интересно в дългите серии днес да карам зад други коли, да видя какво правят те по различен начин, къде използват енергията си в сравнение с нас. Така че беше много интересно. И да, затова мисля, че събрахме много данни и сега гледаме с нетърпение към квалификацията“, добави той.

Запитан за предизвикателството от страна на Ферари за полпозишъна в събота, Антонели каза: „Ферари определено направиха крачка напред с новия двигател и сега скоростите са еднакви. Знаем колко добра е тяхната кола в завоите. Така че със сигурност битката за полпозишъна ще бъде много оспорвана.“

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Мерцедес демонстрира силно темпо във втората свободна тренировка за Гран При на Италия този уикенд, като Джордж Ръсел зададе най-доброто време, а Антонели остана трети.

След двойния успех за Ферари в първата тренировка, следобед начело излезе Мерцедес, като Ръсел и Антонели се наредиха от двете страни на Шарл Льоклер, който беше най-бърз в сутрешната сесия.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages