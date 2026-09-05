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Джордж Ръсел: Ферари продължава да е фаворитът на "Монца"

  • 5 сеп 2026 | 12:27
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Джордж Ръсел потвърди позицията си, че Ферари остава основният претендент за триумфа в Гран При на Италия, въпреки че самият той оглави класирането в края на втората петъчна тренировка.

Ръсел записа най-доброто време във втория час за подготовка, изпреварвайки с малко Шарл Леклер, след като часове по-рано Ферари доминираше в първата тренировка.

Джордж Ръсел поведе пред Леклер и Антонели във втората тренировка на „Монца“
Джордж Ръсел поведе пред Леклер и Антонели във втората тренировка на „Монца“

Още преди началото на състезателния уикенд Ръсел определи Скудерията като отбора, който трябва да бъде победен, особено след като тимът пристигна на домашното си състезание с подобрения по двигателя. След анализа на първия ден на пистата, Ръсел заяви, че мнението му не се е променило.

Мерцедес срещу Ферари: Дългите серии на "Монца" не сочат ясен фаворит
Мерцедес срещу Ферари: Дългите серии на "Монца" не сочат ясен фаворит

„Ферари изглеждаха много конкурентоспособни и все още са отборът, който трябва да победим. Знаем също колко силни бяха Макларън напоследък и не се съмнявам, че ще се включат в битката утре. Не можем да отписваме и Ред Бул. Това е окуражаващо начало на уикенда, но е твърде рано. Нека видим какво ще донесе съботата“, каза Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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