Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Макун преподписа с Левски

Макун преподписа с Левски

  • 4 сеп 2026 | 19:53
  • 1381
  • 5
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

ПФК „Левски“ подписа нов договор с Кристиан Макун. Контрактът е до 2028 година.

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут
Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

Венецуелският национал пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ през лятото на 2024 година. Той бързо се превърна в любимец на феновете със сърцатите си изяви. Макун записа 70 мача, в които вкара 4 гола със синия екип, бе основна част от шампионския отбор през миналия сезон, както и от рейда в Европа през тази година, който отведе тима на Хулио Веласкес до основната фаза на Лига Европа. С изявите си Макун заслужи и признанието да бъде един от капитаните на отбора. Бранителят има и 16 мача за националния тим на Венецуела, както и изяви за всички юношески и младежки формации на родината си.

ПФК „Левски“ пожелава на Кристиан Макун още много успехи, трофеи и незабравими мигове със синия екип.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак - ЦСКА променя движението във Варна

Спартак - ЦСКА променя движението във Варна

  • 4 сеп 2026 | 15:31
  • 2153
  • 2
Пастор: Направихме страхотна кампания в Лига Европа, предстои ни дълъг сезон с много цели

Пастор: Направихме страхотна кампания в Лига Европа, предстои ни дълъг сезон с много цели

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 1292
  • 6
Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 18136
  • 69
Диниш Алмейда тренира с ЦСКА

Диниш Алмейда тренира с ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 15:13
  • 2446
  • 0
"Червени сърца": На обръщайте внимание на гръмогласните, заедно ще направим ЦСКА шампион

"Червени сърца": На обръщайте внимание на гръмогласните, заедно ще направим ЦСКА шампион

  • 4 сеп 2026 | 15:13
  • 2199
  • 17
Георги Боянов говори за футбол пред Sportal.bg: ЦСКА има класа, която тепърва ще показва

Георги Боянов говори за футбол пред Sportal.bg: ЦСКА има класа, която тепърва ще показва

  • 4 сеп 2026 | 15:11
  • 4411
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:1 Ботев (Враца), домакините изравниха

Септември 1:1 Ботев (Враца), домакините изравниха

  • 4 сеп 2026 | 20:05
  • 4525
  • 6
Никола Цолов ще стартира двете състезания на "Монца" от третата редица

Никола Цолов ще стартира двете състезания на "Монца" от третата редица

  • 4 сеп 2026 | 16:36
  • 12955
  • 7
Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис

Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис

  • 4 сеп 2026 | 16:46
  • 6830
  • 22
Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ

Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ

  • 4 сеп 2026 | 17:07
  • 7169
  • 22
Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

  • 4 сеп 2026 | 16:46
  • 15264
  • 44