Макун преподписа с Левски

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ПФК „Левски“ подписа нов договор с Кристиан Макун. Контрактът е до 2028 година.

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Венецуелският национал пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ през лятото на 2024 година. Той бързо се превърна в любимец на феновете със сърцатите си изяви. Макун записа 70 мача, в които вкара 4 гола със синия екип, бе основна част от шампионския отбор през миналия сезон, както и от рейда в Европа през тази година, който отведе тима на Хулио Веласкес до основната фаза на Лига Европа. С изявите си Макун заслужи и признанието да бъде един от капитаните на отбора. Бранителят има и 16 мача за националния тим на Венецуела, както и изяви за всички юношески и младежки формации на родината си.

ПФК „Левски“ пожелава на Кристиан Макун още много успехи, трофеи и незабравими мигове със синия екип.

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