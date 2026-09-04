Наказаха Никола Цолов след квалификацията на "Монца"

Никола Цолов беше наказан след квалификацията на „Монца“ и ще бъде преместен с по три места назад на стартовата решетка за двете състезания от Формула 2 на италианското трасе.

Българския лъв се класира шести и трябваше да започне двете надпревари от третата редица. Вместо това той ще стартира осми в спринта и девети в основното състезание в Храма на скоростта.

Никола Цолов ще стартира двете състезания на "Монца" от третата редица

Причината за наказанието на Цолов е инцидентът между него и Себастиан Монтоя в края на квалификацията. Тогава, в подхода за „Параболика“, Българския лъв тръгна да отваря своята траектория, за да ускори по-добре за финалния си летящ тур и неволно избута идващия с по-висока скорост колумбиец извън пистата.

Monza Quali 🤝 chaos 🤪



No one wanted to be the first to go without a tow ahead of the final push laps 😅#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/1Cr43IfOcm — Formula 2 (@Formula2) September 4, 2026

Това се отрази на представянето на Монтоя, чиято последна обиколка реално беше провалена още преди нейния старт, като той остана 14-ти в квалификацията. Стюардите разгледаха инцидента и прецениха, че той е изцяло по вина на Цолов и съответно наказаха Българския лъв.

The colours of Monza, Italy and Formula 2 🤌🎨



Name a better view than this 📸#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/A9ANDAFchG — Formula 2 (@Formula2) September 4, 2026

Любопитно е, че това е втори пореден уикенд, в който Цолов бива наказан след инцидент с Монтоя. В Унгария в края на юли двамата се удариха в спринта и тогава отново беше преценено, че вината е на Българския лъв, който беше преместен с пет места назад на старта за неделното състезание на „Хунгароринг“.

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Спринтовото състезание от Формула 2 на „Монца“ стартира утре в 15:15 часа българско време, като то ще бъде с продължителност от 21 обиколки и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Снимки: Red Bull Content Pool

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