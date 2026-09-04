Съставите на Ипсуич и Ливърпул: Баркола е в групата, но е сред резервите

Ипсуич и Ливърпул излизат в откриващия мач от третия кръг на Премиър лийг.



Мърсисайдци все още нямат победа, докато "трактористите" вече играха срещу един от грандовете на английския футбол в лицето на Манчестър Юнайтед, губейки с 2:5 в миналия кръг. Също така новаците нямат успех над мърсисайдци от 2000 г. насам и ще опитат да променят това днес. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на двубоя в реално време.

Getting us under way for Matchweek 3 🔜 pic.twitter.com/aiaXRLi1JM — Premier League (@premierleague) September 4, 2026

Гари О'Нийл направи само една промяна спрямо поражението в миналия кръг с 2:5 от Манчестър Юнайтед. Това бе чилиецът Марселиньо Нунес, който отстъпи мястото си на аржентинеца Есекиел Паласиос, който това лято изигра един мач на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико с "гаучосите". Един друг сблъсък обаче на терена се очертаваше, който напомни на световните футболни финали от тази година с особена сила. Сред титулярите за "трактористите" бе избран да започне Иса Диоп, който вкара срещу Нидерландия на 1/16-финалите от Световното. Той стори това дълбоко в добавеното време, след като малко по-рано през втората част се бе разписал за "лалетата" Коди Гакпо, който тази вечер бе сред започващите за Ливърпул.

Your Town at Portman Road! 👊 pic.twitter.com/gXrzYk7WaS — Ipswich Town (@IpswichTown) September 4, 2026

Големият трансферен удар на мърсисайдци Брадли Баркола бе разпределен от Андони Ираола да стартира на резервната скамейка. За разлика от двукратния европейски клубен шампион други две летни попълнения в лицето на Роналд Араухо и Виктор Муньос получиха доверието да стартират сред титулярите. Те взеха участие и в предходните два мача на "червените", като при равенството 2:2 срещу Нотингам Форест миналия уикенд Муньос дори бе титуляр и вкара едно от двете попадения. Араухо пък тогава бе на резервната скамейка, като той е и единствената промяна, която Ираола направи сред започващите. Срещу Форест вместо него започна Джереми Фримпонг.

ИПСУИЧ - ЛИВЪРПУЛ



Премиър лийг, III кръг



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Ипсуич: Кел Схерпен, 24. Джейкъб Грийвс, 3. Лейф Дейвис, 6. Иса Диоп, 19. Емерсон, 10. Хулио Енсисо, 23. Саша Лукич, 38. Дайзен Маеда, 26. Дара О'Шей, 25. Есекиел Паласиос, 7. Исахаку Фатаву

Мениджър: Гари О'Нийл



Ливърпул: 1. Алисон Бекер, 33. Роналд Араухо, 4. Вирджил ван Дайк, 7. Флориан Виртц, 18. Коди Гакпо, 5. Жереми Жаке, 9. Александър Исак, 6. Милош Керкез, 10. Алексис Мак Алистър, 23. Виктор Муньос, 8. Доминик Собослай

Мениджър: Андони Ираола



НАЧАЛО: 4 септември 2026 г. (петък) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Портман Роуд", Ипсуич Таун

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Дарън Ингланд

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