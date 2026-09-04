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  3. Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ

Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ

  • 4 сеп 2026 | 17:07
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ЦСКА обяви, че крилото Алехандро Пиедраита ще играе под наем в канадския Торонто. Колумбиецът така и не успя да се пребори за титулярно място в състава на "армейците". С червената фланелка фланговият футболист има 21 мача, в които е реализирал два гола.

Диниш Алмейда тренира с ЦСКА
Диниш Алмейда тренира с ЦСКА

Ето какво пишат от клуба:

"Колумбийският футболист на ЦСКА Алехандро Пиедраита ще играе под наем в канадския Торонто ФК до края на настоящия сезон – 2026/27 г. Клубът се състезава в общата футболна лига на САЩ и Канада – MLS. ЦСКА желае успех на Алехандро Пиедраита през кампанията".

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