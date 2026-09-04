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  3. Пастор: Направихме страхотна кампания в Лига Европа, предстои ни дълъг сезон с много цели

Пастор: Направихме страхотна кампания в Лига Европа, предстои ни дълъг сезон с много цели

  • 4 сеп 2026 | 15:21
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Пастор: Направихме страхотна кампания в Лига Европа, предстои ни дълъг сезон с много цели

Десният бек на ЦСКА Дейвид Пастор даде интервю за бразилската медия O Curioso do Futebol, в което коментира лятната подготовка на "армейците" и класирането за основната фаза на Лигата на конференциите. Там тимът на Христо Янев ще срещне Монако, Нордселанд, Панатинайкос, Трабзонспор, КуПС и Тюн.

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"Беше различен подготвителен период, защото имахме малко време за почивка, но знаехме, че е важно да започнем по-рано, за да сме готови за това предизвикателство. Мисля, че всички тези усилия си заслужаваха. Успяхме да направим страхотна кампания в Лига Европа и стигнахме до решителния плейоф. Много е удовлетворяващо да погледнеш назад и да видиш, че цялата работа от предсезонната подготовка даде резултат", подчерта 26-годишният бразилец.

"Предстоят ни много силни съперници и нови преживявания в Лигата на конференциите. Наясно сме с нивото на отборите, срещу които ще играем, но трябва да се съсредоточим мач за мач, без да пренебрегваме нито един турнир. Предстои ни дълъг сезон с много цели и трябва да поддържаме концентрация, да работим здраво и да се стремим да дадем най-доброто от себе си във всички състезания", завърши Пастор.

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