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  3. Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

  • 4 сеп 2026 | 16:46
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Слушай на живо: Спартак (Варна) - ЦСКА

Отборът на ЦСКА кацна с редовен полет на летище "Варна" около 16:00 часа. Армейците се изправят срещу варненските "соколи" в събота в пореден сблъсък от efbet Лига. Нетърпеливи фенове на ЦСКА бяха окупирали фоайето на аерогарата около час преди пристигането на отбора. Изсипалият се пороен дъжд над Варна не успя да уплаши привържениците, които търпеливо очакваха своите любимци.

Появата на бившия футболист на Интер Стефано Сенси и неговите съотборници предизвика бурни емоции сред запалянковците. Мнозина веднага се насочиха към италианската звезда за снимки и автографи.

Сенси и съотборниците му не отказаха на никого и с охота раздаваха усмивки, снимки и автографи. В един момент италианецът получи и специален сувенир за спомен от Варна. Старши треньорът Христо Янев също демонстрира уважение към привържениците, като се снима с част от феновете на ЦСКА. След това ръководството, треньорският щаб и футболистите се насочиха към клубния автобус, който ги откара към хотел в центъра на града.

Пламен Трендафилов

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