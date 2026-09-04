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Марк Маркес показа шокираща снимка на дясната си ръка

  • 4 сеп 2026 | 12:50
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Марк Маркес разкри шокиращ поглед върху реалното състояние на дясната си ръка, публикувайки лични снимки от Гран При на Арагон миналия уикенд.

В четвъртък по-големият от братята Маркес сподели в своя профил в Инстаграм поредица от кадри от последните няколко седмици, включително от уикенда в Арагон. На тях той е видян да празнува с брат си Алекс, с партньорката си Джема Пинто, както и по време на тренировки – на мотор и във фитнеса.

На третата снимка ясно се вижда състоянието на дясната му ръка. Забелязва се как тя е практически хлътнала в областта на рамото, както и видимите разлики в сравнение със здравата му лява ръка.

Изображението привлече много внимание, въпреки че състоянието на Маркес не е изненада. Всъщност близките му нямат проблем да признаят колко сложна е ситуацията му и колко е впечатляващо, че той все още е в битката за титлата в MotoGP и се завърна на второ място в генералното класиране.

Марк Маркес пречупи Педро Акоста за нова победа в Гран При на Арагон
Марк Маркес пречупи Педро Акоста за нова победа в Гран При на Арагон

В неделя, след състезанието в Moto3, неговият протеже Максимо Килес, когото той менажира чрез компанията си „Въртикал Мениджмънт“, беше попитан дали е забелязал, че печели точно като Марк Маркес, с „ръка и половина“ (тъй като току-що бе счупил ключица). 18-годишният пилот от Мурсия, който спечели своето състезание, отговори: „Не е сравнимо. Марк не се състезава с ръка и половина – той се състезава само с една ръка, защото другата му е напълно разбита.“

Максимо Килес се завърна в Moto3 с победа в Арагон
Максимо Килес се завърна в Moto3 с победа в Арагон

В неделя Маркес спечели осмата си победа в кралския клас на „Моторлaнд Арагон“, циментирайки испанската писта като една от своите крепости. Откакто се присъедини към Дукати през 2024, той остава непобеден в Арагон, както в спринтовете, така и в основните състезания.

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Испанецът пропусна полпозишъна, който бе грабнат от Марко Бедзеки със зашеметяващ рекорд на пистата, но не се провали в спринтовото състезание, изпреварвайки италианеца на първия завой, нито в основното, където го задмина със зрелищна маневра рамо до рамо на задната права с над 300 км/ч. Въпреки това Маркес не спечели толкова убедително, колкото в предишни години в Арагон. Педро Акоста беше плътно зад него през по-голямата част от надпреварата и макар ветеранът да си позволи лукса да запази темпо, за да се откъсне в последните обиколки, той пресече финалната линия с преднина от 1.7 секунди пред пилота на КТМ.

Не е тайна, че Маркес все още се бори с последствията от контузията на дясната си ръка, която получи на Гран При на Индонезия през 2025 – веднага след като си осигури седмата титла в кралския клас – при инцидент, причинен от Бедзеки. Испанецът продължава да търси това, което нарича своите „нови 100%“, и въз основа на тази философия е принуден да разделя календара на състезания, в които може да атакува, и други, в които няма избор, освен да се защитава.

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Например на „Силвърстоун“ каталунецът успя да постигне едва девето място в събота и седмо в неделя, а във вътрешната програма на Дукати „Инсайд“ беше видян да казва, че „няма контрол“ над дясната си ръка – коментар, който той не искаше да става публично достояние, както обясни в четвъртък в Арагон. „Моторланд“ обаче беше писта, на която трябваше да се раздаде докрай, и той се хвърли за 37-те точки. Но ръката на многократния шампион остава в тежко състояние, както самият той разкри.

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