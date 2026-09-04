Марк Маркес показа шокираща снимка на дясната си ръка

Марк Маркес разкри шокиращ поглед върху реалното състояние на дясната си ръка, публикувайки лични снимки от Гран При на Арагон миналия уикенд.
В четвъртък по-големият от братята Маркес сподели в своя профил в Инстаграм поредица от кадри от последните няколко седмици, включително от уикенда в Арагон. На тях той е видян да празнува с брат си Алекс, с партньорката си Джема Пинто, както и по време на тренировки – на мотор и във фитнеса.
На третата снимка ясно се вижда състоянието на дясната му ръка. Забелязва се как тя е практически хлътнала в областта на рамото, както и видимите разлики в сравнение със здравата му лява ръка.
Изображението привлече много внимание, въпреки че състоянието на Маркес не е изненада. Всъщност близките му нямат проблем да признаят колко сложна е ситуацията му и колко е впечатляващо, че той все още е в битката за титлата в MotoGP и се завърна на второ място в генералното класиране.
Марк Маркес пречупи Педро Акоста за нова победа в Гран При на Арагон
В неделя, след състезанието в Moto3, неговият протеже Максимо Килес, когото той менажира чрез компанията си „Въртикал Мениджмънт“, беше попитан дали е забелязал, че печели точно като Марк Маркес, с „ръка и половина“ (тъй като току-що бе счупил ключица). 18-годишният пилот от Мурсия, който спечели своето състезание, отговори: „Не е сравнимо. Марк не се състезава с ръка и половина – той се състезава само с една ръка, защото другата му е напълно разбита.“
Максимо Килес се завърна в Moto3 с победа в Арагон
В неделя Маркес спечели осмата си победа в кралския клас на „Моторлaнд Арагон“, циментирайки испанската писта като една от своите крепости. Откакто се присъедини към Дукати през 2024, той остава непобеден в Арагон, както в спринтовете, така и в основните състезания.
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Испанецът пропусна полпозишъна, който бе грабнат от Марко Бедзеки със зашеметяващ рекорд на пистата, но не се провали в спринтовото състезание, изпреварвайки италианеца на първия завой, нито в основното, където го задмина със зрелищна маневра рамо до рамо на задната права с над 300 км/ч. Въпреки това Маркес не спечели толкова убедително, колкото в предишни години в Арагон. Педро Акоста беше плътно зад него през по-голямата част от надпреварата и макар ветеранът да си позволи лукса да запази темпо, за да се откъсне в последните обиколки, той пресече финалната линия с преднина от 1.7 секунди пред пилота на КТМ.
Не е тайна, че Маркес все още се бори с последствията от контузията на дясната си ръка, която получи на Гран При на Индонезия през 2025 – веднага след като си осигури седмата титла в кралския клас – при инцидент, причинен от Бедзеки. Испанецът продължава да търси това, което нарича своите „нови 100%“, и въз основа на тази философия е принуден да разделя календара на състезания, в които може да атакува, и други, в които няма избор, освен да се защитава.
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Например на „Силвърстоун“ каталунецът успя да постигне едва девето място в събота и седмо в неделя, а във вътрешната програма на Дукати „Инсайд“ беше видян да казва, че „няма контрол“ над дясната си ръка – коментар, който той не искаше да става публично достояние, както обясни в четвъртък в Арагон. „Моторланд“ обаче беше писта, на която трябваше да се раздаде докрай, и той се хвърли за 37-те точки. Но ръката на многократния шампион остава в тежко състояние, както самият той разкри.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google