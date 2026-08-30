Максимо Килес се завърна в Moto3 с победа в Арагон

След като пропусна надпреварата за Гран При на Великобритания преди три седмици заради контузия, Максимо Килес се завърна в Moto3 с победа в Гран При на Арагон.

Доминаторът от началото на сезона в най-малкия клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта прекара първата половина на дистанцията от 17 обиколки на „Моторланд Арагон“ на втората позиция, плътно зад лидер Давид Алманса. Килес направи своята първа атака в началото на 11-ия тур, когато изпревари Алманса в първия завой, за да поведе.

След това той успя да се откъсне на близо секунда пред Алманса до края на 12-та обиколки, но в първата половина на 13-ия тур пилотът на Интакт навакса голяма част от пасива си. Това доведе до грешка от страна на Килес в 14-ия завой, която му коства лидерството преди още в първия завой на следващата обиколка той да си върне водачеството с агресивна маневра срещу Алманса.

Morelli overtakes Carpe as Quiles now makes a mistake! 🤯#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/IT3asuL6dT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2026

Тази маневра на Килес отвори вратата пред Марко Морели и Алваро Карпе, които също изпревариха Алманса, който за един завой потъна с три позиции. Стартиралият от полпозишъна пилот обаче си върна две от тях сравнително бързо и още преди края на 14-та обиколка отново беше втори, но на секунда зад Килес.

It's all going on now! ⚔️



Quiles is trying to escape 💨#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/3Jf9uTBldF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2026

Впоследствие Алманса отново успя да настигне Килес, но този път пилотът на Аспар не се пропука и не допусна неточност, за да спечели с аванс от 0.264 секунди, след като записа най-добрата си лична обиколка за състезание в последната обиколка. Трети на 0.715 зад победителя завърши неговият съотборник Морели, а за Карпе остана четвъртото място, след като той изостана от лидерите в края.

3 weeks ago he was having surgery for his collarbone 💪



Today, Maximo Quiles secures his 7th win of 2026 🤯#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/sMjlDkrcjs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2026

Брайън Уриарте, който трябваше да минава през дългата обиколка след предизвикване на катастрофа по-рано през уикенда, финишира пети пред Адриан Крусес, Кейси О'Горман, Валентин Пероне, Гуидо Пини и Адриан Фернандес, които допълниха топ 10. В точките в Гран При на Арагон попаднаха още Матео Бертеле, Хаким Даниш, Джоел Келсо, Еди О'Шей и Скот Огдън. Оригинално 15-ти завърши Джоел Естебан, но той беше санкциониран с една позиция заради излизане от пистата в последната обиколка, което даде последната точка на Огдън.

След седмата си победа от началото на сезона Килес увеличи своя аванс на върха на генералното класиране, в което с 256 точки той води с цели 97 пред Карпе. Тройката с пасив от 102 пункта спрямо лидера оформя вторият от днес Алманса, който има общо три пропуснати състезания от началото на годината.

The only thing that has gone wrong today for Maximo Quiles 😂#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/SAhOejItnO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2026

Сезонът в Moto3 ще продължи след две седмици (11-13 септември) с уикенда за Гран При на Сан Марино от пистата „Мизано“.

Снимки: Red Bull Content Pool

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