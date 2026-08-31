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Хорхе Мартин обяви, че не се плаши от Марк Маркес

  • 31 авг 2026 | 18:48
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Авансът на Хорхе Мартин на върха на класирането в MotoGP се сви от 40 на 19 точки, след като настоящият световен шампион Марк Маркес спечели Гран При на Арагон.

Мартин записа по едно пето място в събота и неделя, а Маркес изскочи от четвърта на втора позиция в шампионата на пистата, където обикновено доминира.

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„Честно казано, не се плаша от нищо, фокусирам се само върху собственото ми представяне – така отговори Мартин на въпроса дали се притеснява от напредъка на Маркес. – Мисля, че предстоящите състезания ще са много добри за мен. Сега сме начело в шампионата и трябва да продължим да работим, за да запазим първото място до финала на сезона.

„Може би в основното състезание максимумът за мен беше 4-ото място. В един момент загубих малко време, но към края вече догонвах Алекс Маркес.

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„Обмислях възможността да рискувам повече, за да спечеля още една позиция, но имаше два момента, в които едва не паднах и реших да си остана пети.“

Световният шампион за 2024 има само една победа тази година – в Льо Ман, но след това не взе точки в две от следващите три състезания. След това звездата на Априлия залага основно на постоянното присъствие в челото, но това може и да се промени, ако Марк Маркес и Марко Бедзеки отново започнат да печелят състезания.

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Снимки: Gettyimages

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