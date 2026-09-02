Априлия: Можем да научим много от интелигентността и способностите на Марк Маркес

Изпълнителният директор на Априлия Рейсинг, Масимо Ривола, вярва, че неговият отбор може да „научи много“ от Марк Маркес, като похвали „интелигентността и способностите“ на пилота на Дукати в последните състезания.

Миналия уикенд в Арагон Маркес спечели четвъртата си победа в последните шест състезания в MotoGP, изкачвайки се до второ място в шампионата и разделяйки пилотите на Априлия – Хорхе Мартин и Марко Бедзеки.

Въпреки че настоящият световен шампион се възползва от всяка голяма възможност през последните три месеца, той също така успя до голяма степен да ограничи щетите, когато нещата не се развиваха в негова полза, печелейки 13 точки в Ассен и добавяйки още 10 на „Силвърстоун“. Това е стратегия, която Маркес никога не се е притеснявал да признае, осъзнавайки, че контузената му дясна ръка и относителното техническо изоставане на Дукати му пречат да повтори доминантната си серия от миналия сезон.

След състезанието на „Моторланд Арагон“ Ривола отправи похвали към своя съперник Маркес, добавяйки, че пилотите на Априля могат да се поучат от неговия подход към управлението на шампионата.

Хорхе Мартин обяви, че не се плаши от Марк Маркес

„Знаем, че имаме опонент като Маркес, който е един от най-великите пилоти в историята. Да имаме честта да се опитаме да го победим е фантастично. Това е огромна мотивация и ще продължим да опитваме до самия край.



„Мисля, че има и друго, което можем да научим от Марк. Ако погледнете „Муджело“ и „Силвърстоун“, изглеждаше, че той изпитва трудности, но в действителност той постигна резултат, без да поема никакви рискове, защото знае, че постоянството е най-важното. След това, когато дойде време да вземе победата, защото знае, че е най-силният, той го прави.



„Така че има много какво да научим от него, от неговата интелигентност и способности, защото или ги притежаваш, или не. Но винаги има какво да се научи от най-силните пилоти“, заяви Ривола пред Sky Italia.

An instant classic! ⚔️@marcmarquez93 wins the best overtake thanks to this move that will live rent free in our memory forever! 🔥#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/sC67e3lk7X — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 1, 2026

Подобно на Маркес, заводските пилоти на Априлия също имаха колебливи резултати през сезона, като представянето им варираше значително от едно състезание до друго. Въпреки това Мартин, който е спечелил само едно състезание досега през годината в сравнение с по четири за Маркес и Бедзеки, води в шампионата с девет точки, показвайки по-голямо постоянство и не пропускайки състезания поради контузия.

Дори в Арагон испанецът трябваше да се задоволи с две пети места, след като доминираше уикенда на „Силвърстоун“, където спечели полпозишън, спринта и завърши втори в основното състезание. С очакванията битката между Априлия и Дукати да се разгорещи в заключителните етапи, Ривола се надява неговият екип да успее да надвие производителя, който доминираше в MotoGP през последните четири сезона.

Какво беше различното в затрудненията на Хорхе Мартин в Гран При на Арагон?

„Винаги казвам на момчетата си, че не трябва да се обезсърчаваме, когато си тръгваме с четвърто, пето или дори трето място, защото човек може много бързо да свикне с добрите резултати. Но не трябва да забравяме, че се борим срещу гиганти и срещу хора, които са много по-свикнали да печелят от нас.



„Разбира се, ако има един човек, който от миналата година вярва, че Бедзеки и Мартин могат да станат световни шампиони, това съм аз. Вярно е, че направихме правилните ходове, включително и тези за бъдещето, но това не е достатъчно. Тук сме, за да се борим, и трябва да доведем битката докрай в последното състезание“, коментира Ривола.

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Снимки: Gettyimages