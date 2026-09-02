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ЦСКА уредил бивш защитник на Лудогорец

  • 2 сеп 2026 | 19:31
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ЦСКА уредил бивш защитник на Лудогорец

Доскорошният централен защитник на Лудогорец Диниш Алмейда е подписал договор с ЦСКА, съобщават колегите от "Марица". Очаква се до часове клубът от Борисовата градина да представи 31-годишния футболист.

Алмейда ще пристигне на "Армията" като свободен агент. Португалецът е двукратен шампион с "орлите" и носител на Купата на България с Локомотив (Пловдив). Диниш е и двукратен носител на Суперкупата на страната - по веднъж със "смърфовете" и "зелените" от Разград.

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