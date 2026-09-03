„Хайер“ става глобален партньор на Шампионската лига

„Хайер“ се присъединява към семейството на Шампионската лига като нов глобален партньор за цикъла 2027-2031 г. Това обяви днес „Ю Си 3“ – съвместното дружество между УЕФА и Европейските футболни клубове (ЕФК), което управлява търговските права на клубните турнири на УЕФА.

Четиригодишното споразумение, осигурено от „Ю Си 3“ и агенцията „Релевънт Футбол Партнърс“, предоставя на „Хайер“ ексклузивни глобални права в категориите домакински уреди, телевизори и търговски дисплеи. Партньорството обхваща Шампионската лига, Суперкупата на Европа, финалите на Младежката Шампионска лига и финалите на Шампионската лига по футзал. Като една от водещите световни марки за интелигентни домове, „Хайер“ се включва в партньорската програма на Шампионската лига в началото на нов търговски цикъл. Сделката подчертава изключителната сила и привлекателност на турнира.

Haier has announced a landmark strategic partnership with @UEFA, becoming a Global Partner of the UEFA Champions League from the 2027/28 season. The four-year agreement includes worldwide rights across the UEFA Champions League, UEFA Super Cup, UEFA Youth League Finals and UEFA… pic.twitter.com/VkJGAaFBjN — Haier_ZA (@haier_za) September 3, 2026

„Щастливи сме да приветстваме „Хайер“ като нов глобален партньор на Шампионска лига. Международното присъствие на компанията, способността ѝ да иновира и амбицията ѝ да създава все по-значими изживявания за хората я правят идеален партньор за турнира. Заедно ще се стремим да разработим нови възможности за ангажиране на феновете по света и да ги доближим още повече до нашите състезания, като същевременно отпразнуваме емоцията, съвършенството и чувството за принадлежност, които правят европейския футбол уникален.“

— Ги-Лоран Епщайн, съуправляващ директор на „Ю Си 3“

„Връзката на „Хайер“ с хората се простира отвъд продуктите и дома. Спортът е универсален език, който създава споделени емоции и обединява държави, култури и поколения. Шампионска лига ни дава изключителна платформа да се свържем с фенове и потребители по целия свят, превръщайки споделени ценности като амбиция, представяне, иновации и съвършенство в осезаеми и запомнящи се преживявания. Това партньорство бележи още една важна стъпка в нашата глобална спортна стратегия и ще ни позволи да изградим още по-значими и трайни взаимоотношения с хората.“

— Уан Мейян, главен бранд директор на „Хайер Груп“

За „Ю Си 3“ и „Релевънт Футбол Партнърс“

„Ю Си 3“ обединява ръководния орган на европейския футбол УЕФА и Европейските футболни клубове (ЕФК), представляващи над 800 водещи европейски клуба, около нова визия за управление на търговските права на клубните турнири на УЕФА. Дружеството отговаря за генерирането на приходи и създаването на стойност за партньорите.

„Релевънт Футбол Партнърс“ е дъщерно дружество на „Релевънт“, създадено специално за комерсиализацията на мъжките клубни турнири на УЕФА в световен мащаб. Агенцията предоставя стратегическа и търговска подкрепа на „Ю Си 3“ при маркетинга и продажбата на медийни, спонсорски и лицензионни права за Шампионската лига, Лига Европа, Лигата на конференциите, Суперкупата на Европа, Младежката Шампионска лига и Шампионската лига по футзал. Компанията е част от портфолиото на Стивън Рос, което включва емблематични обекти като „Маями Долфинс“, „Хард Рок Стейдиъм“, Гран при на Маями във Формула 1 и тенис турнира „Маями Оупън“.

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