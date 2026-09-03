Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. АЕК
  3. Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

  • 3 сеп 2026 | 10:20
  • 8353
  • 2
Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

И тазгодишното издание на основната фаза на Шампионската лига окончателно ще мине без българско участие, след като донякъде изненадващо Мартин Георгиев не беше картотекиран за предстоящите мачове на неговия АЕК в турнира. Младият защитник беше част от тима в плейофните сблъсъци с Левски, но сега треньорът Марко Николич го извади от групата от играчи, на които ще се разчита занапред.

По правило на този етап всеки тим има право на до три промени на картотекираните си футболисти. Така Георгиев се оказа ненужен, като той и още двама негови съотборници бяха извадени от списъка, а вместо тях бяха вкарани трима други. По този начин българският национал се размина с шанса да се изправи срещу грандовете Реал Мадрид и Манчестър Сити.

Тримата, които намериха място в списъка, са новопривлечените Жоао Марио, Бабис Ликоянис и Милан Виталис. За да се освободи място за тях, от групата бяха извадени Дерек Кутеса, Мартин Георгиев и Димитрис Калоскамнис. Решението за българина се счита за известна изненада, тъй като той беше предвиждан като алтернатива на Лазарос Рота на позицията десен бек, отбелязват колегите от Sportal.gr.

По принцип бившият футболист на Славия е със статут на резерва за АЕК, но пък вчера беше титуляр и дори вкара гол в двубоя срещу втородивизионния Нестос Хрисопулис от турнира за Купата на Гърция. Това изобщо беше първото му попадение за клуба от Атина.

Иначе в основната фаза на ШЛ АЕК ще има за съперници ЛАСК, Шахтьор (Д), Манчестър Сити, Реал Мадрид, Комо, Галатасарай, Рома и Борусия (Д).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 1773
  • 1
Дани Олмо: Не разбирам Атлетико Мадрид за случая с Алварес

Дани Олмо: Не разбирам Атлетико Мадрид за случая с Алварес

  • 3 сеп 2026 | 09:51
  • 3234
  • 6
Мактоминей след новината за операцията на сърцето: Добре съм, но не знам кога ще се завърна

Мактоминей след новината за операцията на сърцето: Добре съм, но не знам кога ще се завърна

  • 3 сеп 2026 | 09:29
  • 2550
  • 0
Капитанът на Рейнджърс ще продължи кариерата си в Израел

Капитанът на Рейнджърс ще продължи кариерата си в Израел

  • 3 сеп 2026 | 07:02
  • 1708
  • 0
Жозе Моуриньо налага желязна дисциплина в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо налага желязна дисциплина в Реал Мадрид

  • 3 сеп 2026 | 05:29
  • 5787
  • 3
Селтик взе вратар от Уулвърхамптън

Селтик взе вратар от Уулвърхамптън

  • 3 сеп 2026 | 04:54
  • 2139
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 3 сеп 2026 | 11:11
  • 6408
  • 19
Жребият за Висшата лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg

Жребият за Висшата лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 2674
  • 0
Единият от контузените в Левски след мача със Славия даде информация за състоянието си

Единият от контузените в Левски след мача със Славия даде информация за състоянието си

  • 3 сеп 2026 | 09:01
  • 12698
  • 9
Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 1773
  • 1
Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

  • 3 сеп 2026 | 09:15
  • 12153
  • 9