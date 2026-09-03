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  3. Галин Иванов: Президенти, футболисти и треньори идват и си отиват, но феновете остават

Галин Иванов: Президенти, футболисти и треньори идват и си отиват, но феновете остават

  • 3 сеп 2026 | 16:08
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Футболистът на Септември (София) и бивш такъв на Славия Галин Иванов се включи в студиото на Sportal.bg, за да коментира разразилият се скандал между феновете на “белия” клуб и президента Венцеслав Стефанов. Според него запалянковците трябва да се уважават, да се чува тяхното мнение и да се стигне до диалог, за да се подобрят нещата. Той коментира и това, че е само на 12 мача от подобряването на рекорда на Георги Илиев за най-много двубои в българския елит.

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“Не знаех че съм само на 12 мача от това да подобря рекорда, мислех, че са повече. Има много емоция, малко тъга, но съм благодарен, че съм имал възможността да изиграя толкова мачове. Искам да се насладя на останалите мачове, които ще изиграя, и да оставя нещо след себе си.

Неприятно. На тази тема не обичам да говоря, но ще кажа, че феновете трябва да се уважават, да се чуват какво изискват. Президенти, футболисти, треньори идват и си отиват, но феновете остават. Трябва да има диалог, да не се разрастват тези неща, защото клубът страда от това нещо. Надявам се да се оправят нещата”, заяви Иванов.

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