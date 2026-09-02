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Достанич: Мисля, че заслужавахме равен, но това е футболът

  • 2 сеп 2026 | 22:14
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Старши треньорът на Славия Ратко Достанич говори след загубата на своя тим от Левски. “Белите” поведоха с 1:0, но след това допуснаха обрат и отстъпиха с 1:2 на своя стадион.

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“Мисля, че моите футболисти дадоха всичко от себе си. Сериозен мач. Левски е шампион с прекрасни футболисти. Стояхме добре в мача. Много лесно допуснахме първия гол. Така лесно да ти вземат топката на тъча, след това да преминат покрай теб, не може това да се случва. Втория гол пак същата глупост. Знаем как играе Левски, имаме уважение към тях, имат добри футболисти. Честитя на футболистите ми, че дадоха всичко от себе си. Мисля, че заслужавахме равен, но това е футболът.

Направихме силен мач. Имахме малко проблеми с играчите. Ако са други нещата, можем да сме равностойни с всеки един отбор, но това е засега.

Ние имахме доста футболисти. Ако имаме нужда да се подсилим с някого, ще го обсъдим”, заяви Достанич.

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