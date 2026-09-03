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Левски няма време за почивка - ето програмата на "сините"

  • 3 сеп 2026 | 09:56
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Левски няма време за почивка - ето програмата на "сините"
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Слушай на живо: ПФК Левски - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

Левски публикува програмата си до следващия мач. "Сините" победиха вчера Славия с 2:1, но нямат особено много време за почивка, тъй като ще излязат на терена след само два дни. На 5 септември Левски посреща ЦСКА 1948 на стадион "Георги Аспарухов", а срещата е с начален час 21:15.

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Програмата на представителния отбор на "Левски" до 5 септември, събота, е следната:
3 септември, четвъртък: 11:00 часа - тренировка - стадион "Георги Аспарухов" - открита за привърженици и представители на медиите
4 септември, петък: 11:00 часа - тренировка - стадион "Георги Аспарухов" - закрита за привърженици и представители на медиите
5 септември, събота: 21:15 часа - "Левски" - "ЦСКА 1948" - Първа лига, 8-ми кръг - стадион "Георги Аспарухов"

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