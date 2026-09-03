Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Румънски гранд даде заплата от 1 млн. на искан от Левски - Бекали: Минава като танк, врязва се като гюле

Румънски гранд даде заплата от 1 млн. на искан от Левски - Бекали: Минава като танк, врязва се като гюле

  • 3 сеп 2026 | 11:11
  • 2044
  • 2
Румънски гранд даде заплата от 1 млн. на искан от Левски - Бекали: Минава като танк, врязва се като гюле

Нападателят Денис Драгуш, който се спрягаше за Левски, е парафирал с ФКСБ, а заплатата му е милион евро на година. Това обяви президентът на румънския гранд Джиджи Бекали.

"В момента може да играе и в центъра. Трябва да взема още един нападател в следващите дни. Ще го направя, защото искам да играем в състав: Давид Микулеску, един нападател и Драгуш.

Ако до два дни не намеря нападател, ще гледам цели мачове, не само клипчета, и хоп – оферта от 2 милиона за Лукич, нито стотинка повече. Ще взема или един норвежки нападател, висок 1,98 м, или Лукич, ще видим“, каза Бекали пред „Прима Спорт 1“.

"Нямах гаранция, че Драгуш ще дойде, но говорихме и той ми каза, че също се опитва да оптимизира финансите си. Да вземе каквото има да взима оттам и да дойде. Казваше ми: "Идвам, чичо Джиджи, ще играем в Шампионската лига, ще доведем Мбапе на „Арена Национала“. Когато един човек ти говори така... Поддържахме връзка, но не можех да кажа нищо, защото имаше проблеми в Турция.“

"Той е много силен, може сам да спечели мач. Взима топката и минава като танк, врязва се като гюле във вратата. Аз обявих, че най-добрият румънски играч е Драгуш. Смятах го за по-добър от Бърлиджа.

Така взех 1,5 милиона за Бърлиджа за една година, а давам 1 милион (б.р. – заплатата на Драгуш) за тази година, така че оставам с 500 000. А Драгуш е по-добър играч", разясни Бекали.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – Септември продължава с убедителните резултати

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – Септември продължава с убедителните резултати

  • 3 сеп 2026 | 10:36
  • 313
  • 0
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – ЦСКА и Левски продължават без грешка в групата

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – ЦСКА и Левски продължават без грешка в групата

  • 3 сеп 2026 | 10:15
  • 320
  • 0
Берое има нов старши треньор

Берое има нов старши треньор

  • 3 сеп 2026 | 10:10
  • 3042
  • 5
Пламен Крумов: Определено показахме характер в труден момент

Пламен Крумов: Определено показахме характер в труден момент

  • 3 сеп 2026 | 10:09
  • 707
  • 0
Добри новини в лагера на "моряците"

Добри новини в лагера на "моряците"

  • 3 сеп 2026 | 10:04
  • 609
  • 0
Тунчев ще разчита на национал срещу Ботев (Пд)

Тунчев ще разчита на национал срещу Ботев (Пд)

  • 3 сеп 2026 | 09:59
  • 876
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 3 сеп 2026 | 11:11
  • 6593
  • 19
Жребият за Висшата лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg

Жребият за Висшата лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 2731
  • 0
Единият от контузените в Левски след мача със Славия даде информация за състоянието си

Единият от контузените в Левски след мача със Славия даде информация за състоянието си

  • 3 сеп 2026 | 09:01
  • 12752
  • 9
Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

  • 3 сеп 2026 | 10:20
  • 8448
  • 6
Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 1826
  • 1
Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

  • 3 сеп 2026 | 09:15
  • 12220
  • 9