Румънски гранд даде заплата от 1 млн. на искан от Левски - Бекали: Минава като танк, врязва се като гюле

Нападателят Денис Драгуш, който се спрягаше за Левски, е парафирал с ФКСБ, а заплатата му е милион евро на година. Това обяви президентът на румънския гранд Джиджи Бекали.

"В момента може да играе и в центъра. Трябва да взема още един нападател в следващите дни. Ще го направя, защото искам да играем в състав: Давид Микулеску, един нападател и Драгуш.

Ако до два дни не намеря нападател, ще гледам цели мачове, не само клипчета, и хоп – оферта от 2 милиона за Лукич, нито стотинка повече. Ще взема или един норвежки нападател, висок 1,98 м, или Лукич, ще видим“, каза Бекали пред „Прима Спорт 1“.

"Нямах гаранция, че Драгуш ще дойде, но говорихме и той ми каза, че също се опитва да оптимизира финансите си. Да вземе каквото има да взима оттам и да дойде. Казваше ми: "Идвам, чичо Джиджи, ще играем в Шампионската лига, ще доведем Мбапе на „Арена Национала“. Когато един човек ти говори така... Поддържахме връзка, но не можех да кажа нищо, защото имаше проблеми в Турция.“

"Той е много силен, може сам да спечели мач. Взима топката и минава като танк, врязва се като гюле във вратата. Аз обявих, че най-добрият румънски играч е Драгуш. Смятах го за по-добър от Бърлиджа.

Така взех 1,5 милиона за Бърлиджа за една година, а давам 1 милион (б.р. – заплатата на Драгуш) за тази година, така че оставам с 500 000. А Драгуш е по-добър играч", разясни Бекали.

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