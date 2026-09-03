Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Единият от контузените в Левски след мача със Славия даде информация за състоянието си

Единият от контузените в Левски след мача със Славия даде информация за състоянието си

  • 3 сеп 2026 | 09:01
  • 6922
  • 4

Единият от двамата контузени в Левски от мача със Славия вчера - Никола Серафимов, успокои феновете, че травмата му не е толкова сериозна, както първоначално изглеждаше. Северномакедонецът падна на ръката си и се наложи китката му да бъде шинирана преди да бъде закаран в болница за прегледи. Защитникът публикува съобщение в социалните мрежи, че ситуацията се е разминала без големи последствия.

„За щастие всичко мина добре и без големи поражения, въпреки че на пръв поглед изглеждаше страшно. Благодаря на всички за съобщенията и подкрепата. Обичам ви! Надявам се да ви видя отново на терена възможно най-скоро. Голяма победа днес! САМО ЛЕВСКИ“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Един от ненужните в ЦСКА ще играе в САЩ

Един от ненужните в ЦСКА ще играе в САЩ

  • 2 сеп 2026 | 23:29
  • 21355
  • 14
Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

  • 2 сеп 2026 | 22:24
  • 16467
  • 45
Достанич: Мисля, че заслужавахме равен, но това е футболът

Достанич: Мисля, че заслужавахме равен, но това е футболът

  • 2 сеп 2026 | 22:14
  • 3594
  • 5
Боримиров: От вас разбирам за румънския нападател

Боримиров: От вас разбирам за румънския нападател

  • 2 сеп 2026 | 22:10
  • 8330
  • 1
Око-Флекс обясни как е решил да мине цялата защита на Славия, за да вкара

Око-Флекс обясни как е решил да мине цялата защита на Славия, за да вкара

  • 2 сеп 2026 | 22:07
  • 17770
  • 50
ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 46948
  • 53
Виж всички

Водещи Новини

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 169370
  • 540
Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

  • 3 сеп 2026 | 09:15
  • 6092
  • 5
ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 46948
  • 53
Един от ненужните в ЦСКА ще играе в САЩ

Един от ненужните в ЦСКА ще играе в САЩ

  • 2 сеп 2026 | 23:29
  • 21355
  • 14
Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

  • 2 сеп 2026 | 21:51
  • 32752
  • 100