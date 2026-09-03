Единият от контузените в Левски след мача със Славия даде информация за състоянието си

Единият от двамата контузени в Левски от мача със Славия вчера - Никола Серафимов, успокои феновете, че травмата му не е толкова сериозна, както първоначално изглеждаше. Северномакедонецът падна на ръката си и се наложи китката му да бъде шинирана преди да бъде закаран в болница за прегледи. Защитникът публикува съобщение в социалните мрежи, че ситуацията се е разминала без големи последствия.

„За щастие всичко мина добре и без големи поражения, въпреки че на пръв поглед изглеждаше страшно. Благодаря на всички за съобщенията и подкрепата. Обичам ви! Надявам се да ви видя отново на терена възможно най-скоро. Голяма победа днес! САМО ЛЕВСКИ“.

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