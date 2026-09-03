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Добри новини в лагера на "моряците"

  • 3 сеп 2026 | 10:04
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Добри новини в лагера на "моряците"

Отборът на Черно море се подготвя усилено на клубната си база за поредното си гостуване. Този път „моряците“ ще се изправят срещу пловдивския Локомотив в неделя.

Варненци не стартираха по най-добрия начин новия сезон, а липсата на достатъчно точки и пропуснатите възможности в някои от двубоите допълнително усложниха ситуацията около тима.

Предстоящият мач срещу Локомотив Пловдив ще бъде сериозен тест за моментното състояние на Черно море и отлична възможност отборът да се реабилитира пред своите привърженици. В последните си срещи „моряците“ показаха, че разполагат с необходимия потенциал да излязат от миникризата и постепенно да си върнат увереността.

Добрата новина за треньорския щаб е, че на този етап няма наказани футболисти. В същото време възстановяването на тарана Алекс Колев протича повече от успешно. Нападателят вече се доближава до завръщане в игра и дори има вероятност да попадне в групата за неделното гостуване на Локомотив Пловдив.

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