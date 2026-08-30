ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

ЦСКА и Черно море се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от 7-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е тази вечер от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Геро Писков.

"Армейците" влизат в мача след разочароващото отпадане от ОФИ Крит в Лига Европа. Тимът на Христо Янев загуби и реванша, след като преди това беше отстъпил в Гърция, и така с общ резултат 0:5 приключи участието си във втория по сила европейски клубен турнир на крачка от основната фаза. Столичани все пак ще бъдат част от Лигата на конференциите, където ще срещнат отбори като Монако, Трабзонспор с Мохамед Салах в състава си, както и Панатинайкос, който по-рано през кампанията пък елиминира по пътя си ЦСКА 1948.

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Що се отнася до вътрешното първенство, "червените" все още не познават вкуса на загубата. ЦСКА стартира новия сезон с равенство срещу Славия, след което записа четири поредни победи. Клубът от Борисовата градина отложи двубоя си с Локомотив (София), който по програма трябваше да се проведе между двете битки с ОФИ.

"Моряците" започнаха да напипват верния ритъм, след като в последния кръг постигнаха първия си успех. Момчетата на Илиан Илиев надделяха над Дунав (Русе) у дома и сега ще бъдат пределно мотивирани да затвърдят доброто впечатление и да си тръгнат поне с точка от София. Преди това варненци бяха в серия от четири последователни поражения.

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В лагера на домакините няма сериозни кадрови проблеми, като единственият отсъстващ се очертава да бъде Каталин Иту, който получи червен картон при разгрома над Ботев (Враца) с 5:0. Това беше неговият дебютен мач с червената фланелка и крилото блесна с две асистенции, но в края на първото полувреме беше изгонен заради грубо влизане в краката на противников състезател.

Групата на Черно море се увеличава

При Черно море добрата новина е свързана със завръщането на Асен Дончев, който пропусна последните четири срещи на своя тим заради контузия. Аут обаче остава нападателят Александър Колев, който се очаква да се завърне в игра след паузата за националните отбори.

ЦСКА - Черно море

Начало: 21:15 часа

Съдия: Геро Писков

Стадион: "Васил Левски", София

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