Селтик се подсили с вратар от Уулвърхамптън

Шотландският шампион Селтик официално обяви привличането на вратаря Сам Джонстън от английския Уулвърхамптън. Новината беше потвърдена от клуба в сряда.

33-годишният английски национал пристига на „Селтик Парк“ под наем за целия настоящ сезон. В Глазгоу той ще трябва да се бори за титулярното място с Вилями Синисало и Рос Дуън.

Джонстън, който е бивш кадър на Манчестър Юнайтед, изигра 17 мача за „вълците“ през изминалата кампания. В богатата си кариера той е носил екипите още на Астън Вила, Уест Бромич, Кристъл Палас и Олдъм. Стражът има и четири двубоя за националния отбор на Англия между 2021 и 2023 година.

Освен него, „детелините“ си осигуриха и услугите на Оливер Сьоренсен. 24-годишният датски халф, който е собственост на италианския Парма, също ще играе като преотстъпен през сезона.

В последните часове на летния трансферен прозорец 56-кратните шампиони на Шотландия се разделиха с двама свои играчи. Японският полузащитник Рео Хатате премина в тима от Чемпиъншип Бърнли, а нападателят и национал на Република Ирландия Джони Кени ще продължи кариерата си в Престън Норт Енд.

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