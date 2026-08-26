Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!

Някогашният носител на КЕШ и актуален шотландски шампион Селтик преживя рядко виждан срам, след като имаше аванс от цели четири гола в даден момент от двубоя с австрийския ЛАСК и в крайна сметка не успя да се добере до основната фаза на Шампионската лига. "Детелините" бяха спечелили в Глазгоу с 3:0, на реванша откриха резултата в средата на първата част и това, което трябваше да направят, бе просто да не допускат четири попадения във вратата си в оставащите 70 минути. В крайна сметка това не се случи, домакините от ЛАСК обърнаха до 4:1, изравниха общия резултат на 4:4 и в продълженията стигнаха до успех с 5:1 и триумф в голямата битка с 5:4.

What a comeback! LASK are through to the league phase 😤#UCL pic.twitter.com/8jSgZAMxXW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2026

Това бе и изключително важно напомняне за сблъсъка от Лига Европа между ЦСКА и ОФИ Крит в четвъртък, където 31-кратните български шампиони имат да наваксват също пасив от 0:3 след първите 90 минути.

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Иначе нищо не предвещаваше това, което бе на път да се случи в Австрия тази вечер. Шотландците изглежда си свършиха работата в 21-вата минута, когато Калъм Макгрегър даде аванс на гостите, които вече имаха цели четири гола аванс.

Селтик направи решителна крачка към основната фаза

В 32-рата минута пък Моузес Усор възстанови паритета, но само в конкретния двубой, а до края той и съотборниците му имаха нужда от поне три гола, за да пратят мача в продължения.

До почивката промяна на резултата нямаше, но с възстановяването на играта "детелините" отнесоха двоен шамар за по-малко от четвърт час игра. Първо Роберт Любичич вкара второ попадение за домакините, а в 58-ата Самуел Адениран направи 3:1.

След това обаче келтите се окопитиха и не се пропукаха до самия край на редовното време. Така изглеждаше, че бившите европейски клубни шампиони просто ще потреперят, но в 90-ата минута Флориан Флекер изригна, а 19 хиляди фенове по трибуните на "Райфайзен Арена" в град Линц изпаднаха в дива радост от това, което бе на път да се случи.

И то в крайна сметка стана, защото гостите от Селтик вече тотално бяха загубили вяра в себе си, в шанса си и в надеждата да покажат, че са по-класният състав, който само час астрономическо време по-рано имаше аванс от четири попадения. Така се стигна до 109-ата минута, когато Самуел Адениран за втори път прати топката във вратата, пазена от злочестия страж Виляни Синисало, и оформи крайното 5:1.

Това обаче никак не бе всичко и играчите на ЛАСК получиха огромен шанс да приключат всичко в 115-ата минута, когато получиха правото да изпълнят дузпа. Адениран се зае с изпълнението, но се провали от бялата точка и интригата остана поне до края, тъй като при само едно попадение за Селтик двубоят отиваше в етап на изпълнение на дузпи.

Подобно нещо не се случи и в крайна сметка ЛАСК ликува, а Селтик се отправи към по-нискоранкирания турнир Лига Европа. "Келтите" няма да могат да отпразнуват и подобаващо 60-ата годишнина от спечелването на КЕШ през 1967 г., а за сметка на това показаха, че половин век е цяла ера във футболно отношение и никой от някогашните гиганти няма капарирано място сред най-добрите. Това пък бе и огромно предупреждение към ЦСКА и цяла "Червена България", че е напълно възможна велика европейска вечер след по-малко от 48 часа и в "Борисовата градина", а не само някъде по австрийските низини.

Celtic are left in disbelief 😳



They led 4-0 on aggregate, but ended up losing the tie 5-4 to miss out on Champions League football.



📺 TNT Sports on HBO Max pic.twitter.com/4fkLOtBFTB — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 25, 2026

Конкретно за ЛАСК победата е изключително голяма не само заради зрелищния начин, по който тя бе постигната, но и заради историческата ѝ стойност, тъй като тимът за първи път стига групова или основна фаза на Шампионската лига.

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