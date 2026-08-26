Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЛАСК
  3. Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!

Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!

  • 26 авг 2026 | 00:39
  • 4213
  • 12

Някогашният носител на КЕШ и актуален шотландски шампион Селтик преживя рядко виждан срам, след като имаше аванс от цели четири гола в даден момент от двубоя с австрийския ЛАСК и в крайна сметка не успя да се добере до основната фаза на Шампионската лига. "Детелините" бяха спечелили в Глазгоу с 3:0, на реванша откриха резултата в средата на първата част и това, което трябваше да направят, бе просто да не допускат четири попадения във вратата си в оставащите 70 минути. В крайна сметка това не се случи, домакините от ЛАСК обърнаха до 4:1, изравниха общия резултат на 4:4 и в продълженията стигнаха до успех с 5:1 и триумф в голямата битка с 5:4.

Това бе и изключително важно напомняне за сблъсъка от Лига Европа между ЦСКА и ОФИ Крит в четвъртък, където 31-кратните български шампиони имат да наваксват също пасив от 0:3 след първите 90 минути.

Ради Здравков: Резултат 3:0 е тежък, но ЦСКА е турнирен боец и обратът е постижим
Ради Здравков: Резултат 3:0 е тежък, но ЦСКА е турнирен боец и обратът е постижим

Иначе нищо не предвещаваше това, което бе на път да се случи в Австрия тази вечер. Шотландците изглежда си свършиха работата в 21-вата минута, когато Калъм Макгрегър даде аванс на гостите, които вече имаха цели четири гола аванс.

Селтик направи решителна крачка към основната фаза
Селтик направи решителна крачка към основната фаза

В 32-рата минута пък Моузес Усор възстанови паритета, но само в конкретния двубой, а до края той и съотборниците му имаха нужда от поне три гола, за да пратят мача в продължения.

До почивката промяна на резултата нямаше, но с възстановяването на играта "детелините" отнесоха двоен шамар за по-малко от четвърт час игра. Първо Роберт Любичич вкара второ попадение за домакините, а в 58-ата Самуел Адениран направи 3:1.

След това обаче келтите се окопитиха и не се пропукаха до самия край на редовното време. Така изглеждаше, че бившите европейски клубни шампиони просто ще потреперят, но в 90-ата минута Флориан Флекер изригна, а 19 хиляди фенове по трибуните на "Райфайзен Арена" в град Линц изпаднаха в дива радост от това, което бе на път да се случи.

И то в крайна сметка стана, защото гостите от Селтик вече тотално бяха загубили вяра в себе си, в шанса си и в надеждата да покажат, че са по-класният състав, който само час астрономическо време по-рано имаше аванс от четири попадения. Така се стигна до 109-ата минута, когато Самуел Адениран за втори път прати топката във вратата, пазена от злочестия страж Виляни Синисало, и оформи крайното 5:1.

Това обаче никак не бе всичко и играчите на ЛАСК получиха огромен шанс да приключат всичко в 115-ата минута, когато получиха правото да изпълнят дузпа. Адениран се зае с изпълнението, но се провали от бялата точка и интригата остана поне до края, тъй като при само едно попадение за Селтик двубоят отиваше в етап на изпълнение на дузпи.

Подобно нещо не се случи и в крайна сметка ЛАСК ликува, а Селтик се отправи към по-нискоранкирания турнир Лига Европа. "Келтите" няма да могат да отпразнуват и подобаващо 60-ата годишнина от спечелването на КЕШ през 1967 г., а за сметка на това показаха, че половин век е цяла ера във футболно отношение и никой от някогашните гиганти няма капарирано място сред най-добрите. Това пък бе и огромно предупреждение към ЦСКА и цяла "Червена България", че е напълно възможна велика европейска вечер след по-малко от 48 часа и в "Борисовата градина", а не само някъде по австрийските низини.

Конкретно за ЛАСК победата е изключително голяма не само заради зрелищния начин, по който тя бе постигната, но и заради историческата ѝ стойност, тъй като тимът за първи път стига групова или основна фаза на Шампионската лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

С късен гол Бетис пречупи Валенсия

С късен гол Бетис пречупи Валенсия

  • 25 авг 2026 | 23:58
  • 645
  • 0
Брентфорд разгроми Бирмингам и продължи отличния си старт на сезона

Брентфорд разгроми Бирмингам и продължи отличния си старт на сезона

  • 25 авг 2026 | 23:56
  • 1325
  • 0
Ипсуич тресна Лестър и продължи в Карабао къп

Ипсуич тресна Лестър и продължи в Карабао къп

  • 25 авг 2026 | 23:49
  • 556
  • 0
Ковънтри стигна третия кръг на Карабао къп след голово шоу срещу Плимут

Ковънтри стигна третия кръг на Карабао къп след голово шоу срещу Плимут

  • 25 авг 2026 | 23:43
  • 513
  • 0
Ал-Насър постигна забележителен обрат с човек по-малко за едно полувреме, Роналдо сменен на почивката

Ал-Насър постигна забележителен обрат с човек по-малко за едно полувреме, Роналдо сменен на почивката

  • 25 авг 2026 | 23:14
  • 4971
  • 10
Бивш треньор на Лудогорец класира Сабах за основната фаза на ШЛ след драма срещу Апоел на Йоан Стоянов

Бивш треньор на Лудогорец класира Сабах за основната фаза на ШЛ след драма срещу Апоел на Йоан Стоянов

  • 25 авг 2026 | 22:22
  • 11500
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

  • 25 авг 2026 | 18:54
  • 29778
  • 130
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 20:12
  • 86607
  • 186
Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

  • 25 авг 2026 | 21:08
  • 28107
  • 50
България срази Чехия преди Евроволей 2026

България срази Чехия преди Евроволей 2026

  • 25 авг 2026 | 19:51
  • 23362
  • 15
Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

  • 25 авг 2026 | 17:14
  • 20087
  • 19
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 32029
  • 159