Мартин О'Нийл се чувства много по-добре

Мениджърът на Селтик Мартин О'Нийл сподели, че се чувства много по-добре. Той пропусна последния мач на тима и няколко дни бе далеч от тренировъчното игрище, след като беше в болница, където е претърпял "малка" процедура.

74-годишният специалист е прекарал една нощ в болница. Той не водеше отбора при успеха му над Килмарнък в неделя, но е говорил с играчите преди двубоя. Попитан как се чувства, той заяви пред клубния сайт: "Много по-добре, поне от миналата седмица. Няколко болежки се събраха в едно, за съжаление, но се оправям".

Martin O'Neill provides health update after hospital stay for 'small procedure' https://t.co/nA1JE6hDTo — Glasgow Times (@Glasgow_Times) August 13, 2026

Мартин О'Нийл e един от най-важните треньори в кариерата на бившия капитан на българския национален отбор Стилиян Петров. Той работи с него в Селтик и по-късно в Астън Вила.

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Снимки: Imago