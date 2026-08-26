Капитанът на Селтик след фиаското: Няма извинения

Селтик изживя огромен срам в Шампионската лига и отпадна от австрийския ЛАСК след загуба с 1:5. “Детелините” по едно време имаха аванс от четири гола в общия резултат, но после стана нещо необяснимо и допуснаха обрат, който рядко може да се види на най-високо европейско ниво. По този повод капитанът на шотландците Калъм Макгрегър коментира, че за подобни неща няма извинение.

Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!

“Бяхме твърде пасивни. Няма извинения! Играхме под нивото си, особено по отношение на пресата. Бяхме твърде пасивни, дори преди гола ни”, каза Макгрегър, който вкара и единствения гол за “келтите” в реванша.

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