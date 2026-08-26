Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Капитанът на Селтик след фиаското: Няма извинения

Капитанът на Селтик след фиаското: Няма извинения

  • 26 авг 2026 | 08:09
  • 427
  • 0

Селтик изживя огромен срам в Шампионската лига и отпадна от австрийския ЛАСК след загуба с 1:5. “Детелините” по едно време имаха аванс от четири гола в общия резултат, но после стана нещо необяснимо и допуснаха обрат, който рядко може да се види на най-високо европейско ниво. По този повод капитанът на шотландците Калъм Макгрегър коментира, че за подобни неща няма извинение.

Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!
Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!

“Бяхме твърде пасивни. Няма извинения! Играхме под нивото си, особено по отношение на пресата. Бяхме твърде пасивни, дори преди гола ни”, каза Макгрегър, който вкара и единствения гол за “келтите” в реванша.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Нкунку и РБ Лайпциг подписаха

Нкунку и РБ Лайпциг подписаха

  • 26 авг 2026 | 05:01
  • 2266
  • 0
Лас Палмас прибира над четири милиона за Хоркаш

Лас Палмас прибира над четири милиона за Хоркаш

  • 26 авг 2026 | 04:46
  • 1844
  • 0
Юве подписа с вратаря на прясно изпаднал от Бундеслигата

Юве подписа с вратаря на прясно изпаднал от Бундеслигата

  • 26 авг 2026 | 03:32
  • 1696
  • 0
Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!

Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!

  • 26 авг 2026 | 00:39
  • 23261
  • 22
Лийдс нокаутира Форест със силно второ полувреме и е в третия кръг на Карабао Къп

Лийдс нокаутира Форест със силно второ полувреме и е в третия кръг на Карабао Къп

  • 26 авг 2026 | 00:14
  • 4491
  • 1
Ранен червен картон улесни задачата на Бодьо/Глимт, норвежците отново са в основната фаза на ШЛ

Ранен червен картон улесни задачата на Бодьо/Глимт, норвежците отново са в основната фаза на ШЛ

  • 26 авг 2026 | 00:05
  • 6569
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 08:22
  • 2105
  • 7
Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

  • 26 авг 2026 | 07:09
  • 5294
  • 46
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

  • 26 авг 2026 | 07:56
  • 3004
  • 3
Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

  • 25 авг 2026 | 21:08
  • 35353
  • 55
България гони втори успех на Евроволей 2026

България гони втори успех на Евроволей 2026

  • 26 авг 2026 | 06:41
  • 2578
  • 0
Специалния с първа официална изява на "Бернабеу" след завръщането

Специалния с първа официална изява на "Бернабеу" след завръщането

  • 26 авг 2026 | 06:51
  • 3025
  • 0