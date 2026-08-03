Селтик започна защитата на титлата си с минимална победа

Селтик стартира защитата на титлата си с минимална победа с 1:0 срещу Дънди в откриването на новия сезон на Шотландската Премиършип на "Селтик Парк". Мартин О'Нийл поведе тима си към шеста поредна титла на Шотландия, а мачът бе предшестван от развяването на шампионското знаме. Единственият гол за домакините бе дело на Бенджамин Нигрен.

В 52-вата минута Киърън Тиърни намери с центриране Бенджамин Нигрен в наказателното поле, който с точен удар с глава отблизо прати топката във вратата за 1:0.

Така бе продължена лошата серия на Дънди срещу Селтик - тимът от има само 1 победа в последните 37 срещи между двата отбора от 2003 година насам.

В следващия кръг Дънди приема Абърдийн (8 август), а Селтик гостува на Килмарнък (9 август).

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Снимки: Gettyimages