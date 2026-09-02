Боримиров: От вас разбирам за румънския нападател

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори след победата на своя тим над Славия. “Сините” се нуждаеха от обрат, но постигнаха победа с 2:1 и продължиха с перфектната си форма в първенството.

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“Трябва да вървим нагоре, както в Европа, така и в първенството. Няма незаменими футболисти, но пък Мубарик е ключов футболист. Надявам се контузията му да е по-лека.

От вас разбирам за румънския нападател”, завърши Боримиров, който не коментира дали ще бъдат привлечени други футболисти.

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