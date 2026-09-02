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Филип Кръстев: Проблемът в Левски е прекалената дълбочина в състава

  • 2 сеп 2026 | 21:05
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Бившият футболист на Левски Филип Кръстев беше специален гост в студиото на Sportal.bg. Той коментира състоянието на “сините”, новия спонсор и промените, които Хулио Веласкес прави.

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“Футболисти като Евертон Бала и сега Рейналдо трудно ще могат да бъдат заменени напълно. В българското първенство обаче няма проблем да се запазват. Проблемът, който виждам в Левски, е прекалената дълбочина в състава. Трябва да се направят няколко изходящи трансфера, защото и прекалената дълбочина не е плюс. Въпреки мачовете в Европа, винаги ще има футболисти, които ще стоят на скамейката. Това може да доведе до напрежение в колектива на Левски.

Веласкес се справя добре да държи футболистите щастливи. Въпреки че той е свикнал и е наложил този процес на ротиране, мисля, че това се отразява на начина на игра. Има разлика от мачовете в Европа и тук в България, има риск от толкова много промени. Колкото по0дълго играят едни защитници заедно, толкова по-добре.

Не съм запознат каква е връзката с новия спонсор и какви са му намеренията, но това, което наблюдаваме е, че колкото повече бизнес стават нещата и повече пари се въртят, толкова повече се губи автентичността на дадени клубове”, заяви Кръстев.

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