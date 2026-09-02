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  3. Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата

  • 2 сеп 2026 | 16:52
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Привържениците на Левски само за няколко часа успяха да изкупят почти всички билети за Сектор "А" на стадион "Васил Левски". Както е известно, финалът за Суперкупата на България между "сини" и "червени" е на 9 септември.

Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба
Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба

Над 12 000 фенове на футболистите на Хулио Веласкес запазиха своите места, като близо 7600 билета са закупени за Сектор "Б".

Трябва да отбележим, че към този момент има продадени общо 16 300 пропуска за финала между Левски и ЦСКА. За Сектор "В" и "Г" има над 4100 заети места.

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