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Бивш италиански национал поема Сасуоло

  • 7 юни 2026 | 14:11
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Бивш италиански национал поема Сасуоло

От Сасуоло ще назначат досегашния наставник на Катандзаро Алберто Акуилани на треньорския си пост, който беше овакантен след решението на Фабио Гросо да напусне клуба, за да поеме Фиорентина, съобщават водещите италиански журналисти. Договорът на бившия италиански национал ще бъде за две години.

Акуилани стартира треньорската си кариера начело на Примаверата на Фиорентина, с която за три сезона спечели пет трофея във възрастовата категория до 20 години - три Купи на Италия и две суперкупи на страната. Първият му сезон в мъжкия футбол беше 2023/34 начело на Пиза в Серия "Б". Последва едногодишна почивка за бившия халф, а през изминалата кампания той беше начело на втородивизионния Катандзаро. Той изведе тима до петото място в първенството, след което загуби финалния бараж за промоция в елита срещу Монца.

Именно заради силното представяне на “джалоросите” под негово ръководство, за подписа на Акуилани се надпреварваха Сасуоло и Торино, като в крайна сметка надделяха “неровердите”. Според Николо Скира 41-годишният специалист ще вземе със себе си един от младите таланти на Катандзаро - Матия Либерали. Любопитното е, че 50% от трансферната сума ще отиде в родния клуб на 19-годишния халф, а именно Милан.

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Снимки: Gettyimages

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