Нападател на Дунав претърпя операция

Нападателят на Дунав (Русе) Ибрахим Кейта претърпя операция днес, съобщиха от клуба. 30-годишният французин получи фрактура на ръката по време на мача с Локомотив (София), завършил 2:2. Хирургическата интервенция е била извършена от доц. Андонов в УМБАЛ "Канев“.

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Ето какво пишат от Дунав:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ИБРАХИМ КЕЙТА

По време на двубоя срещу Локомотив София Ибрахим Кейта получи фрактура на третата метакарпална кост на ръката.

Днес в УМБАЛ „Канев“ футболистът претърпя успешна оперативна интервенция, извършена от доц. Андонов, при която бе поставен имплант.

Предстои медицинският екип на клуба да определи прогнозния период за възстановяване и завръщането му към тренировъчен и състезателен процес.

Пожелаваме на Кейта бързо и пълно възстановяване!

Очакваме те скоро отново на терена, Ибра!

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