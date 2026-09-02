Нападател на Дунав претърпя операция

Нападателят на Дунав (Русе) Ибрахим Кейта претърпя операция днес, съобщиха от клуба. 30-годишният французин получи фрактура на ръката по време на мача с Локомотив (София), завършил 2:2. Хирургическата интервенция е била извършена от доц. Андонов в УМБАЛ "Канев“.
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Ето какво пишат от Дунав:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ИБРАХИМ КЕЙТА
По време на двубоя срещу Локомотив София Ибрахим Кейта получи фрактура на третата метакарпална кост на ръката.
Днес в УМБАЛ „Канев“ футболистът претърпя успешна оперативна интервенция, извършена от доц. Андонов, при която бе поставен имплант.
Предстои медицинският екип на клуба да определи прогнозния период за възстановяване и завръщането му към тренировъчен и състезателен процес.
Пожелаваме на Кейта бързо и пълно възстановяване!
Очакваме те скоро отново на терена, Ибра!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google