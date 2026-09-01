Дунав подава жалба след мача срещу Локо (Сф), "драконите" с куп въпроси към Съдийската комисия

Дунав (Русе) излезе с официална позиция след вчерашния двубой с Локомотив (София), завършил наравно 2:2. "Драконите" имат сериозни претенции към съдийството на Венцислав Митрев и неговите колеги. От клуба зададоха куп въпроси към Съдийската комисия и подчертаха, че ще подадат жалба.

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Ето какво пишат от Дунав:

"РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ

Като клуб, който носи името на този град, няма да спрем свободно и открито да изразяваме позицията си – дори когато не получаваме публични отговори. След първия кръг зададохме конкретни въпроси към Съдийската комисия и БФС. Отговор не получихме.

Отправихме покана към президента на БФС и председателя на Съдийската комисия да бъдат наши гости на мач в Русе – да видят хората по трибуните и усилията, които полагаме за развитието на клуба. Отговор отново не получихме. Днес питаме отново. Публично.

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СИТУАЦИЯ №1

Защо не е показан ВТОРИ ЖЪЛТ КАРТОН, РЕСПЕКТИВНО ЧЕРВЕН на състезателя с №3 от Локомотив София за нарушение, което създава очевидна опасност за здравето на нашия футболист?

СИТУАЦИЯ №2

На какво основание е отсъдена дузпа в полза на противниковия отбор? На какво основание в същата ситуация е показан жълт картон на нашия футболист? Какъв е критерият на главния съдия? Защо при наказателния удар в наша полза няма жълт картон за противниковия състезател, а при наказателния удар срещу нас нашият футболист е санкциониран? Каква е разликата между двете ситуации?

Държим да подчертаем: ФК Дунав Русе няма претенции към противниковия отбор. Не искаме привилегии или решения в наша полза. Искаме еднакъв критерий за всички. Къде е ВАР в подобни ситуации? Къде е реакцията на Съдийската комисия? Къде е Българският футболен съюз? Докога след футболните срещи ще говорим повече за съдиите, отколкото за футболистите, емоциите, публиката и децата по трибуните? Кога отново футболът ще бъде главният герой?

Инвестираме енергия, труд и средства, за да връщаме хората на стадиона и да изграждаме футболната среда, която Русе заслужава. С много усилия, организация и подкрепа заделяме средства, с които помагаме на каузи, свързани с Русе и децата на Русе. Този път ще отделим необходимата сума, за да заплатим съответната такса и ще внесем ОФИЦИАЛНА ЖАЛБА по установения ред, за да потърсим нещо, което вярваме, че не би трябвало да има цена – ясен и аргументиран отговор.

Задаваме въпроси. Настояваме за отговори".

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Снимки: Startphoto