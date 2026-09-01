Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав подава жалба след мача срещу Локо (Сф), "драконите" с куп въпроси към Съдийската комисия

Дунав подава жалба след мача срещу Локо (Сф), "драконите" с куп въпроси към Съдийската комисия

  • 1 сеп 2026 | 13:29
  • 553
  • 2

Дунав (Русе) излезе с официална позиция след вчерашния двубой с Локомотив (София), завършил наравно 2:2. "Драконите" имат сериозни претенции към съдийството на Венцислав Митрев и неговите колеги. От клуба зададоха куп въпроси към Съдийската комисия и подчертаха, че ще подадат жалба.

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

Ето какво пишат от Дунав:

"РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ

Като клуб, който носи името на този град, няма да спрем свободно и открито да изразяваме позицията си – дори когато не получаваме публични отговори. След първия кръг зададохме конкретни въпроси към Съдийската комисия и БФС. Отговор не получихме.

Отправихме покана към президента на БФС и председателя на Съдийската комисия да бъдат наши гости на мач в Русе – да видят хората по трибуните и усилията, които полагаме за развитието на клуба. Отговор отново не получихме. Днес питаме отново. Публично.

Луканов: Мога да определя това като най-добрия мач със сигурност на собствен терен
Луканов: Мога да определя това като най-добрия мач със сигурност на собствен терен

СИТУАЦИЯ №1

Защо не е показан ВТОРИ ЖЪЛТ КАРТОН, РЕСПЕКТИВНО ЧЕРВЕН на състезателя с №3 от Локомотив София за нарушение, което създава очевидна опасност за здравето на нашия футболист?

СИТУАЦИЯ №2

На какво основание е отсъдена дузпа в полза на противниковия отбор? На какво основание в същата ситуация е показан жълт картон на нашия футболист? Какъв е критерият на главния съдия? Защо при наказателния удар в наша полза няма жълт картон за противниковия състезател, а при наказателния удар срещу нас нашият футболист е санкциониран? Каква е разликата между двете ситуации?

Държим да подчертаем: ФК Дунав Русе няма претенции към противниковия отбор. Не искаме привилегии или решения в наша полза. Искаме еднакъв критерий за всички. Къде е ВАР в подобни ситуации? Къде е реакцията на Съдийската комисия? Къде е Българският футболен съюз? Докога след футболните срещи ще говорим повече за съдиите, отколкото за футболистите, емоциите, публиката и децата по трибуните? Кога отново футболът ще бъде главният герой?

Инвестираме енергия, труд и средства, за да връщаме хората на стадиона и да изграждаме футболната среда, която Русе заслужава. С много усилия, организация и подкрепа заделяме средства, с които помагаме на каузи, свързани с Русе и децата на Русе. Този път ще отделим необходимата сума, за да заплатим съответната такса и ще внесем ОФИЦИАЛНА ЖАЛБА по установения ред, за да потърсим нещо, което вярваме, че не би трябвало да има цена – ясен и аргументиран отговор.

Задаваме въпроси. Настояваме за отговори".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 1 сеп 2026 | 11:28
  • 16413
  • 48
Бургаска легенда пое Нефтохимик

Бургаска легенда пое Нефтохимик

  • 1 сеп 2026 | 11:21
  • 2601
  • 7
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

  • 1 сеп 2026 | 11:05
  • 2306
  • 1
Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

  • 1 сеп 2026 | 10:56
  • 14735
  • 21
Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

  • 1 сеп 2026 | 09:49
  • 2063
  • 8
Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

  • 1 сеп 2026 | 09:48
  • 1049
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

  • 1 сеп 2026 | 13:07
  • 20796
  • 23
Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 12:07
  • 25856
  • 28
Обявиха датите и часовете на Локо (Пд) - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

Обявиха датите и часовете на Локо (Пд) - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

  • 1 сеп 2026 | 12:03
  • 12354
  • 2
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 12:23
  • 36403
  • 8
Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

  • 1 сеп 2026 | 12:18
  • 8296
  • 10
Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

  • 1 сеп 2026 | 05:46
  • 37532
  • 53