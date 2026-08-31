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Дунав 0:0 Локомотив (София), отменен гол на "драконите"

  • 31 авг 2026 | 19:25
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Дунав 0:0 Локомотив (София), отменен гол на "драконите"

Дунав и Локомотив (София) играят при резултат 0:0 в двубой от 7-ия кръг на efbet Лига.

Двата отбора се намират в дъното на класирането - "железничарите" са последни с едва две спечелени точки, а "драконите", които имат една повече в актива си, заемат 12-ото място. "Червено-черните" направиха равенства срещу Ботев (Пловдив) и Славия и все още търсят първата си победа през сезона. От началото на кампанията домакините пък записаха един успех и пет поражения, а надеждата им е, че сега ще зарадват своите привърженици с нови три точки.

Преди началото на срещата Любослав Пенев, който днес празнува своя 60-годишен юбилей, получи специални плакети от двата клуба, както и фланелка на Локомотив с №60 на гърба и името на легендарния нападател.

В 45-ата секунда Радослав Апостолов стреля с глава от трудна позиция, а кълбото попадна право в ръцете на Любенов, който улови без проблеми.

В седмата минута Реян Даскалов допусна грешка при изнасянето на топката, което отвори празно пространство в защитата на гостите. Именно от него се възползва Алекс Валиньо, който хладнокръвно преодоля противниковия страж. След намесата на ВАР обаче попадението беше отменено заради засада.

В 14-ата минута Апостолов шутира към близкия ъгъл, но сантиметри го разделиха от гола.

"Железничарите" отговориха с удар на Калоян Костов, който се оказа най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле на Дунав. Кълбото обаче се отби в тялото на противников играч и излезе в корнер.

Дунав (Русе) 0:0 Локомотив (София)

Стартови състави:

Дунав (Русе): 33. Георги Китанов, 22. Стоян Предев, 4. Хосе Кабаркас, 5. Кириякос Антониу, 2. Марио Дилчовски, 88. Димитър Тодоров, 14. Радослав Апостолов, 24. Стефан Гаврилов, 44. Владан Видакович, 9. Алекс Валиньо, 18. Ибрахим Кейта;

Локомотив (София): 24. Александър Любенов, 6. Антонио Ейро, 22. Реян Даскалов, 3. Калоян Костов, 14. Ангел Лясков, 26. Красимир Милошев, 31. Красимир Станоев, 77. Кауе Карузо, 20. Димитър Костадинов, 7. Спас Делев, 9. Георги Минчев.

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