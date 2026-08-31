Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Пенев: Ще дойдат точките и победите

Пенев: Ще дойдат точките и победите

  • 31 авг 2026 | 21:11
  • 811
  • 2

Старши треньорът на Локомотив (София) Любослав Пенев, който днес празнува рожден ден, сподели първите си впечатления след равенството 2:2 с Дунав в двубой от 7-ия кръг на efbet Лига.

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

"Не мога да работя, да говоря по телефона и да пиша съобщения. Днешният ден е работен ден за мен. Благодаря на всички, които се сетиха. За мен е много важен и специален празник за моето семейство. Пожелавам на всички да са живи и здрави.

Добър мач, през първото полувреме ни липсваше характер, но през втората част беше различно. Накрая можеше да се поздравим и с победата. Ще продължим в тази линия. Трябва да намалим основни грешки, които допускаме, като ще обърнем внимание на слабите страни. Ние имаме характер, но трябва да го показваме, когато трябва. Трябва всичко да правим по-добре. Ще дойдат и точките, и победите. Имаме посока, която сме начертали", заяви Пенев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Арда 1:0 Ботев (Враца), красив гол на Янков

Арда 1:0 Ботев (Враца), красив гол на Янков

  • 31 авг 2026 | 21:14
  • 6581
  • 7
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

  • 31 авг 2026 | 20:56
  • 21236
  • 67
Феновете и ръководството на Дунав със специална изненада за рожденика Любо Пенев

Феновете и ръководството на Дунав със специална изненада за рожденика Любо Пенев

  • 31 авг 2026 | 19:07
  • 1362
  • 1
Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

  • 31 авг 2026 | 17:33
  • 20225
  • 129
Гол след гол: Вижте всички попадения от третия кръг в Елитната група до 18 години

Гол след гол: Вижте всички попадения от третия кръг в Елитната група до 18 години

  • 31 авг 2026 | 17:27
  • 1236
  • 0
Готви ли се нов входящ трансфер? Левски даде свой играч на тим в efbet Лига

Готви ли се нов входящ трансфер? Левски даде свой играч на тим в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 17:20
  • 24931
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

Арда 1:0 Ботев (Враца), красив гол на Янков

Арда 1:0 Ботев (Враца), красив гол на Янков

  • 31 авг 2026 | 21:14
  • 6581
  • 7
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

  • 31 авг 2026 | 20:56
  • 21236
  • 67
България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

  • 31 авг 2026 | 17:50
  • 25629
  • 42
Астън Вила 0:0 Арсенал, греда на Буендия

Астън Вила 0:0 Арсенал, греда на Буендия

  • 31 авг 2026 | 20:59
  • 3040
  • 6
Барселона 0:0 Райо Валекано

Барселона 0:0 Райо Валекано

  • 31 авг 2026 | 22:31
  • 3331
  • 5
Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

  • 31 авг 2026 | 18:21
  • 15879
  • 82