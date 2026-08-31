Пенев: Ще дойдат точките и победите

Старши треньорът на Локомотив (София) Любослав Пенев, който днес празнува рожден ден, сподели първите си впечатления след равенството 2:2 с Дунав в двубой от 7-ия кръг на efbet Лига.

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

"Не мога да работя, да говоря по телефона и да пиша съобщения. Днешният ден е работен ден за мен. Благодаря на всички, които се сетиха. За мен е много важен и специален празник за моето семейство. Пожелавам на всички да са живи и здрави.



Добър мач, през първото полувреме ни липсваше характер, но през втората част беше различно. Накрая можеше да се поздравим и с победата. Ще продължим в тази линия. Трябва да намалим основни грешки, които допускаме, като ще обърнем внимание на слабите страни. Ние имаме характер, но трябва да го показваме, когато трябва. Трябва всичко да правим по-добре. Ще дойдат и точките, и победите. Имаме посока, която сме начертали", заяви Пенев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google