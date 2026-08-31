Луканов: Мога да определя това като най-добрия мач със сигурност на собствен терен

Старши треньорът на Дунав (Русе) Емануел Луканов заяви след равенството 2:2 с Локомотив (София) в седмия кръг на родната efbet Лига, че отборът му е загубил две точки. Той поздрави и тима на Локомотив (София) за играта, както и треньорът на съперника Любослав Пенев, като му пожела пълно възстановяване. Емануел Луканов коментира още, че Дунав е трябвало да бъде по-конкретен в определени ситуации както в защита, така и в нападение.

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"Днес съм сигурен, че загубихме две точки. От друга страна последните минути те имаха положение. Ако беше влязло, пак отиваме да се обясняваме, отиваме на някакви ментални кризи и неприятни моменти.



Първото полувреме беше въпрос на време да отбележим гол. Отбелязахаме, засада. Пак тръгнахме, натискахме, стигнахме до дузпа и отбелязахме. Второто полувреме не се затворихме. Веднага имахме положение сами срещу вратаря. Но трябва да работим в тези ситуации, в двете фази – и в защита, и в нападение, да бъдем малко по-конкретни. Като поведем, да търсим да затворим мача. Тези моменти трябва да ги изчистваме, за да може, когато отборът страда, да не получава гол. Това е апелът ми към футболистите. И аз като треньор в тренировъчния процес ще работя върху този елемент.

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Ние подходихме в другите мачове по различен начин. Днес – абсолютно по различен начин. Излязохме малко по-напред. Центърът на тежестта на самия отбор, като халфове, беше малко по-близо до противниковата врата. Играхме с двама „тежки“ нападатели, които имат качествата да задържат топката, да прехванем втора топка и да бъдем малко по-застрашителни към противника. Мога да го определя като най-добрия мач със сигурност на собствен терен.



Ние играем с абсолютни дебютанти в Първа лига. Като махнем Георги Китанов и Ибрахим Кейта до някъде, всички други тепърва усещат вкуса на елита, включително чужденците – и за тях е нещо ново. Другите момчета цял живот са били във втория ешелон. Те със всеки един мач си подобряват навиците. Виждат какви са обстоятелствата в Първа лига, виждат динамиката, виждат нещата. Мисля, че с всеки един мач ние надграждаме и си подобряваме състоянието от физически и психологически аспект", каза Луканов.

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