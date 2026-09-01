Сектор "Г" събира 5000 евро за битката за Суперкупата

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор "Г" обявиха, че събират 5000 евро за задаващия се сблъсък срещу Левски за Суперкупата на България. Двата отбора ще спорят за трофея на 9 септември (сряда) от 18:30 часа на Националния стадион.

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"Мачът за Суперкупата наближава, а нашата подготовка стартира. Въпреки всичко ние трябва да сме на висота в този мач и да покажем отново нашата доминация по трибуните. За целта са ни необходими 5000 ЕUR.

Съвсем скоро ще бъде завършен и нашият нов дом, а за неговото откриване и стартиране сме подготвили грандиозни идеи, които трябва да реализираме заедно с вас и вашата помощ. Заедно ще се справим отново!

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Ето и как бихте могли да помогнете на общата ни кауза през следващите дни:



IBAN: BG93TBIB931010A0CVBS01

БАНКА: TBI Bank

REVOLUT: +359887626180

PAYPAL: fcsektorg@gmail.com

На място във фен-магазина на “Иван Асен", написаха от "Трибуна Сектор Г".

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