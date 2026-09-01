Сектор "Г" събира 5000 евро за битката за Суперкупата

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор "Г" обявиха, че събират 5000 евро за задаващия се сблъсък срещу Левски за Суперкупата на България. Двата отбора ще спорят за трофея на 9 септември (сряда) от 18:30 часа на Националния стадион.
Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България
"Мачът за Суперкупата наближава, а нашата подготовка стартира. Въпреки всичко ние трябва да сме на висота в този мач и да покажем отново нашата доминация по трибуните. За целта са ни необходими 5000 ЕUR.
Съвсем скоро ще бъде завършен и нашият нов дом, а за неговото откриване и стартиране сме подготвили грандиозни идеи, които трябва да реализираме заедно с вас и вашата помощ. Заедно ще се справим отново!
Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА
Ето и как бихте могли да помогнете на общата ни кауза през следващите дни:
IBAN: BG93TBIB931010A0CVBS01
БАНКА: TBI Bank
REVOLUT: +359887626180
PAYPAL: fcsektorg@gmail.com
На място във фен-магазина на “Иван Асен", написаха от "Трибуна Сектор Г".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google