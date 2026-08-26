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ФИА обяви кой производител на колко подобрения има право

  • 26 авг 2026 | 18:33
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Международната автомобилна федерация (ФИА) обяви официално своите заключения от замерванията на представянето на задвижващите системи във Формула 1 по време на първите два ADUO периода в хода на сезон 2026.

ADUO е механизмът, който позволява на производителите, чиито продукти изостават от водещите, да получат шанс да наваксат чрез допълнителни възможности за хомологация. Важно е да се уточни, че ADUO взима под внимание само представянето на двигателя с вътрешно горене, но не и това на хибридния компонент.

По време на първия период, който покриваше първите пет кръга (Австралия, Китай, Япония, Маями и Канада), е било преценено, че Мерцедес, Ферари, Ауди и Хонда изостават достатъчно от еталона (Ред Бул), за да получат допълнителни възможности за развитие. Пасивът на Мерцедес е бил в границата 2-4%, така че Сребърните стрели имат правото на една допълнителна хомологация до края на годината и още една през сезон 2027. В същото време Ферари, Ауди и Хонда са изоставали с повече от 4% и съответно могат да направят две допълнителни хомологации през 2026 и още две през 2027.

По време на втория период, който е покривал състезанията в Монако, Барселона, Австрия, Великобритания, Белгия и Унгария, нито един производител не е изоставал достатъчно, за да получи правото на още хомологации. От ФИА няма да дават допълнителна информация за задвижващите системи предвид конфиденциалното естество на темата.

Ферари очаква минимум 15 конски сили от второто си ADUO подобрение
Ферари очаква минимум 15 конски сили от второто си ADUO подобрение

Ферари и Ауди вече направиха по едно ADUO подобрение през 2026 година, а вторият ъпдейт на агрегата на Скудерията се очаква за Гран При на Италия следващата седмица. Предполага се, че и Мерцедес ще промени своя двигател на „Монца“, където вече е ясно, че Андреа Кими Антонели ще получи изцяло нова задвижваща система и ще стартира от дъното на колоната в неделя.

Третият ADUO период стартира в Нидерландия миналата неделя и ще обхваща още състезанията в Италия, Испания, Азербайджан, Бахрейн (Малайзия), Сингапур, САЩ и Мексико Сити.

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Снимки: Gettyimages

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