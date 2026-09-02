Турски национал и бранител на РБ Лайпциг са последните две придобивки на Галатасарай

Галатасарай финализира привличането на две нови попълнения - турския национал Дениз Гюл от португалския Порто малко преди края на летния трансферен прозорец. 22-годишният нападател вече е в Истанбул, където беше посрещнат от служители на турския гранд и ентусиазирани привърженици.

Галатасарай се споразумя с Порто за обща трансферна сума от 10 млн. евро, а сделката включва 10% дял за португалския клуб от всяка бъдеща продажба на футболиста.

Гюл подписа петгодишен договор. Роденият в Швеция турски национал ще получава гарантирана нетна годишна заплата от 1.5 милиона евро през целия си престой в Истанбул.

„Много съм щастлив и развълнуван“, коментира Дениз Гюл, цитиран от изданието Goal.com и добави: „Нямам търпение да се срещна със съотборниците и нашите фенове възможно най-скоро. Важното за мен в момента е, че съм тук и съм концентриран единствено върху това.“

📸 Transfer görüşmelerine başladığımız El Chadaille Bitshiabu, İstanbul’da! 🦁 pic.twitter.com/6KNekKS7n1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2026

Галатасарай привлече и бранителя на РБ Лайпциг Ел Шадай Битшиабy. 21-годишният футболист вече пристигна в Истанбул и беше сниман на летището с фланелка на тима. Летният трансферен прозорец вече затвори в Германия, но в Турция остава отворен до петък.

„Имах дълго и трудно пътуване, но сега пристигнах в Истанбул. Толкова съм щастлив, че съм тук“, каза той, след като няколко други преговори за наем се бяха провалили преди споразумението с Галатасарай. Турският клуб ще има и опция да го привлече за постоянно.

Официално: Милан продаде Рафа Леао

По-рано клубът взе и най-скъпата си покупка през това лято - крилото на Милан Рафаел Леао. Фиксираната сума за португалеца бе 38 млн. евро.

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