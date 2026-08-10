Турската полиция арестува лидера на ултрасите на Галатасарай

Турската полиция арестува лидера на фенклуба на Галатасарай, като при обиск в дома му са били открити значителни суми пари в различни валути, накити и оръжие, съобщава вестник „Йеничаъ“.

В рамките на операция на Бюрото за разследване на незаконни залагания и спортни престъпления към Главната прокуратура в Истанбул, полицията е проникнала в дома на Себахатин Ширин, известен като лидер на фенгрупата на „Галатасарай“ „УлтраАслан“ (UltraAslan), уточнява изданието.

При претърсване на жилището, полицията е открила злато, местна и чуждестранна валута и бижута на обща стойност около 1,18 милиона евро, информира вестникът и добавя, че на Ширин са били повдигнати четири различни обвинения. Те са за нарушаване на два члена от Закона за предотвратяване на насилието и хулиганството в спорта, притежание и употреба на наркотични вещества, организирана измама с билети на черно и публично разпространение на дезинформация.

Galatasaray taraftar grubu Ultraaslan lideri Sebahattin Şirin göz altına alındı. Hakkında söylenenlere göre madde bulundurma, silah, fişekler, çelik yelek ve yanıltıcı bilgi yayma suçlamaları bulunuyor.@sporadairhaber

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-#haber #sports #galatasaray #ultraaslan #gündem pic.twitter.com/A6BNWKc1AS — Spora Dair Haber (@sporadairhaber) August 10, 2026

Ширин е бил задържан от полицейските екипи след издадена заповед за арест, като претърсването в дома му е продължило около 8,5 часа. Иззети са били също различни ценности на стойност около 242 130 евро, сред които индийски комплект бижута на стойност около 9070 евро и диамантено колие за около 6350 евро.

При проверката в жилището са намерени и конфискувани още един незаконен пистолет, 141 патрона, четири бронирани жилетки и други съмнителни вещи, обект на разследването, което продължава паралелно с анализа на събраните доказателства и материали, уточнява вестникът.

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Снимки: Imago