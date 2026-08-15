Фалстарт за Галатасарай, Осимен спаси положението частично с два гола

Хегемонът в турската Сюперлиг от последните четири години Галатасарай стартира сезон 2026/2027 с грешна стъпка. Истанбулският гранд направи равенство 2:2 срещу новака Чорум, който дори завърши сблъсъка с човек по-малко заради червения картон на Александрос Кизиридис.

Това дойде в момент от срещата, когато гостите водеха с 2:1, след като в началото на второто полувреме Виктор Осимен бе открил резултата в 53-тата минута, но съперникът осъществи пълен обрат. Именно Кизиридис се разписа в 59-ата минута, а в 61-вата Хесус Рамирес даде шокиращ аванс за състава на Чорум. Само 11 минути след попадението си обаче бившият нападател на шотландския вицешампион Хартс от герой се превърна в грешник за гостите, които трябваше да играят втората половина от заключителното полувреме с човек по-малко.

Новаците се държаха много добре всъщност и до самия край удържаха преднината си, но в 88-ата минута Осимен изригна за втори път и спаси тима си от неприятно поражение на старта на кампанията.

Именно Виктор Осимен бе под светлината на прожектора през последните 24 часа, след като вчера рано сутринта гръмна новината, че има вероятност да премине в английския шампион Арсенал. Този казус изглежда, че тепърва ще се разплита.

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В следващия кръг Галатасарай ще се изправи срещу друг новак в лицето на Ерзурумспор. Срещата е на 21 август (петък) от 21:30 часа българско време.



Шампионите, ако не правят повече грешки в идните кръгове, ще могат да наберат скорост, тъй като те имат квота директно за основната фаза на Шампионската лига, докато основните им конкуренти за титлата в лицето на Бешикташ, Трабзонспор и Фенербахче тепърва ще играят плейофни срещи в европейските клубни турнири.

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